Sci di fondo: Davide Ghio oro U23 nella 10 km a skating dei campionati italiani di Tesero

Sulle piste fiemmesi di Lago di Tesero, che il prossimo anno ospiteranno le Olimpiadi, dopo le sfide tricolori sprint di sabato, domenica sono stati assegnati i titoli italiani individuali sulla distanza dei 10 km a skating, dove hanno primeggiato gli atleti più in forma in questo momento della stagione.

Sono Davide Graz e Maria Gismondi i campioni d’Italia senior della 10 km individuale in tecnica libera al Lago di Tesero, in Trentino, nella seconda giornata dell’appuntamento tricolore valido anche per la Coppa Italia Rode. Davide Graz ha dimostrato di avere un passo superiore a tutti gli avversari, precedendo di 21 secondi il primierotto Giandomenico Salvadori, quindi di 34 secondi Luca Del Fabbro. Seguono in classifica Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani che si piazzano al 4° e 5° posto.

All'8° posto assoluto, ma medaglia d'oro nella classifica U23, il roccavionese Davide Ghio (Fiamme Gialle).

Rientrato dall'Alaska anche per partecipare alle Universiadi di Pragelato, Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) conquista il 18° posto assoluto.

Nella sfida solitaria contro il cronometro Maria Gismondi ha chiuso la prova con il tempo di 18’05”, superando per soli 3 centesimi Martina Di Centa, quindi terza è Veronica Silvestri, con Nadine Laurent quarta Iris De Martin Pinter quinta.

16° posto assoluto per la cuneese delle Fiamme Gialle Elisa Gallo.

Nella prova Junior U20, ad imporsi tra gli uomini è stato Davide Negroni con il tempo di 23:41.0 che ha preceduto di Federico Pizzi e Luca Ferrari rispettivamente con un ritardo di +20.2 e +32.8.

Buon 7° posto del cuneese del centro sportivo Carabinieri Alessio Romano. 25° e 27°posto per Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) ed Edoardo Forneris (Esercito).

Al femminile, oro alla piemontese Beatrice Laurent: successo mai in discussione per l'atleta delle Fiamme Gialle che ha totalizzato il tempo di 28:18.4; seconda e terza piazza per Marit Folie (+1:14.7) e l'ungherese Lara Vanda Laczko (+2'17.6). Ai piedi del podio, ma medaglia di bronzo per Romina Bachmann (+2:40.3).

Infine, tra gli Junior U18 sale sul gradino più alto del podio, conquistando così il titolo italiano, Daniel Pedranzini (23:34.1), seguito da Mattia Marinoni (+1:33) e Francesco Romagna (+1:34).

Il piemontese Giacomo Barale (Alpi Marittime) chiude al 6° posto con un ritardo dal vincitore di 1'51.9. 39° posto per Leonardo Brondello (Valle Stura). Vanessa Cagnati oro nella rispettiva categoria femminile (29:39.9) dietro a Marta Bellotti (+36.1) ed Emma Schwitzer (+44.4). Buon 11°posto per Lucia Delfino (Valle Stura). Chiara Olivero (Valle Maira) conclude la sua gara al 32° posto.