A Bene Vagienna servizio civile universale con l'associazione “A Proposito di Altri Mondi”

Se hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi fare la differenza nella tua comunità? Partecipa al 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞 con “A Proposito di Altri Mondi” e dedica un anno della tua vita al servizio dei più vulnerabili!

A Proposito di Altri Mondi (APDAM) è un’associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale. Nata a Torino, il 12 ottobre 2011, opera in Italia dove promuove l’Aiuto nel Verde ed è impegnata nell’inclusione sociale, nel contrasto alla povertà educativa e alle nuove povertà e in Africa, in particolare in Repubblica Democratica del Congo, Senegal e Repubblica di Guinea, dove si occupa del contrasto alla malnutrizione.

Difendiamo il diritto di vivere una vita sana, piena e partecipe di bambini e donne attraverso il contrasto alla malnutrizione con l’integrazione di farine alimentari locali, la valorizzazione dei primi mille giorni di vita del bambino, le campagne di educazione e l’avvio di attività generatrici di reddito. Favoriamo la “capacitazione” degli individui e delle comunità anche attraverso il contrasto della povertà educativa e alle nuove povertà. Facilitiamo l’inclusione sociale attraverso l’integrazione lavorativa e l’aiuto nel verde.

Se scegli di fare con noi il Servizio Civile Universale, avrai la possibilità di stare all'interno di un'organizzazione internazionale, basata sulla vicinanza relazionale e amichevole con partner e beneficiari.

Avrai la possibilità di scoprire 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐥, 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐨, con progetti di sviluppo dell'agricoltura locale, della sicurezza alimentare, del miglioramento delle condizioni nutrizionali dei bambini; potrai partecipare a 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 allo sviluppo e di cooperazione decentrata, partecipando sia alla fase di scrittura di risposta bandi e di gestione degli stessi.

Sarà un'occasione per lavorare in 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 all'𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭à e per aprire i più giovani verso il mondo, di partecipare alle 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 delle persone fragili e di organizzazione del centro estivo inclusivo.

Avrai modo di collaborare alla 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 di un'organizzazione internazionale.

𝐍𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐧𝐨𝐢 𝐚𝐝 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐥𝐞!

Ci troviamo all’interno del progetto “Animiamoci”, che è parte del programma “Con Impegno e Passione” presentato al Dipartimento per le Politiche Giovanili dal Consorzio Monviso Solidale.

Il c𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 è 145468, ci sono 2 posti disponibili per un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi e riceverai un rimborso spese di 507,30€ al mese.

Verrà fatta la formazione per 42 ore generali, più 71 ore specifiche, un tutoraggio per l’ingresso nel mondo del lavoro e la certificazione delle competenze.

Se vuoi candidarti:

1.⁠ ⁠Vai su https://domandaonline.serviziocivile.it/

2.⁠ ⁠Registrati con SPID (puoi ottenere SPID gratuitamente presso i punti di facilitazione)

3.⁠ ⁠𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟏𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒.𝟎𝟎!

Non perdere questa occasione di crescita personale e professionale.

Per informazioni sul SCU, visita il bando ufficiale: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/

Per informazioni su APDAM, chiama il numero: +39 339 182 0732 o scrivi a info@apdam.org