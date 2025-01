Burattinarte d'inverno fa tappa a Piobesi d'Alba

2 FEBBRAIO - PIOBESI D'ALBA.

Per il secondo appuntamento della XXVI edizione di Burattinarte d’inverno, si accenderanno i riflettori nel Salone Polifunzionale di Piobesi, in piazza S. Pietro, dove la compagnia italo-cilena Teatrino Ambulante presenterà “Corre voce nel bosco”, un’opera raffinata e poetica che spicca nel calendario della manifestazione per le sue trovate sceniche originali e per la straordinaria commistione tra musica, lavoro d'attore e burattini.

I direttori artistici di Burattinarte, Claudio Giri e Consuelo Conterno affermano: «Per questo spettacolo, la compagnia italo-cilena si arricchisce di un terzo elemento: una bravissima artista francese. Ecco spiegata la specifica “1+1=3” che Teatrino Ambulante ha aggiunto in questa occasione. Il risultato è un’esperienza teatrale intensa e non convenzionale, che affascinerà gli adulti e incanterà i bambini. In “Corre voce nel bosco” vedremo in scena burattini e attori, mentre i canti e la musica dal vivo renderanno davvero magici e sorprendenti i 45 minuti della performance. Siamo entusiasti di ospitare questa compagnia, la cui capacità di combinare burattini, musica dal vivo e recitazione è davvero straordinaria e ha ottenuto consensi in tutto il mondo».

Adatto a un pubblico familiare, lo spettacolo è liberamente ispirato ai racconti illustrati di Mario Ramos. L'idea teatrale è di Giulia Marra, con Renata Silano, Giulia Marra e Andrés Reyes. La macchina scenica è di Flavio Salussola, mentre i pupazzi sono stati creati da Jocelyn Glaves e Giulia Marra. La produzione è a cura dell'Associazione Botteghe delle Arti Contromano e dell'Association Hippocape

LA TRAMA

In un bosco in cui gli abitanti giocano alla paura del lupo e alla rivoluzione contro chi li terrorizza, la bambina, custode del bosco, ha pensieri liberi e vivaci come un volo di farfalla e dialoga col pubblico, immaginando storie di riscatto che si materializzano intorno a lei. Attorno a lei si muove l lupo spaccone, il bullo del bosco, il compagno di giochi prepotente che in un incontro segreto viene invitato a ripensare il suo comportamento. I coraggiosi personaggi dello spettacolo propongono una nuova prospettiva di realtà in cui più forte e più bello è chi affronta il pericolo con l'immaginazione, chi capisce che, con l'aiuto dell'altro, la paura diventa forza.

I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI

9 febbraio - Alba: “Il pifferaio di Hamelin”

16 febbraio - Corneliano d'Alba: “Hansel e Gretel”

2 marzo - Grinzane Cavour: “La Mosca Parapiglia”

16 marzo - Novello: “Il grande viaggio di farfalla”

23 marzo - Murazzano: “Storie di lupi”

30 marzo - Guarene: “Maria, siempre Maria”

Gli spettacoli, tutti con inizio alle 16:30, saranno a ingresso libero, ad eccezione dell'evento al Teatro sociale Giorgio Busca di Alba, che prevede un biglietto d'ingresso.SOSTENITORI E PARTNER

Questa XXVI edizione di Burattinarte d’inverno è sostenuta dalla generosità di:

Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d'Alba, Comune di Alba, Circolo Arci Cinema Vekkio, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Murazzano, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba.