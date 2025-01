Cuneo-Breil-Ventimiglia, meno costi per l'Italia con la nuova convenzione: la soddisfazione dell'onorevole Ciaburro (FdI) con la nuova Convenzione meno costi per l’Italia

Costi e responsabilità equamente distribuiti tra Itala e Francia: è questa la novità estremamente positiva che scaturisce dalla Convenzione tra il Governo italiano e quello francese, relativa alla manutenzione ordinaria e all’utilizzo del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia Come spiega l’onorevole Monica Ciaburro (FdI): “Una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese, nonché una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche amministrative e finanziarie tra Italia e Francia sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità, sono i punti principali della nuova convenzione”.

Infatti, il documento stipulato nel 1970 - e in vigore fino all’ approvazione di quello nuovo- dispone che “le spese per la ricostruzione e l’equipaggiamento delle linee - precisa l’onorevole Ciaburro - siano a carico dello Stato italiano, fatto salvo un contributo forfettario una tantum da parte dello Stato francese. Ora invece sarà attuata una nuova ripartizione dei costi. Costi che, appunto, non graveranno più solo sull’Italia”.

La nuova ripartizione delle spese - come recita l’articolo sette della convenzione - prevede che il deficit di gestione ordinaria per ogni tratto della linea, venga calcolato sulla base di una ripartizione proporzionata alla rispettiva circolazione dei treni francesi ed italiani. Il costo di gestione tra il 2000 e fino al 2022, ha superato i due milioni di euro per ogni anno, cifra che per RTF ha pagato al suo corrispettivo francese, a titolo di ripianamento delle spese di gestione corrente dell’infrastruttura. Sono altresì designate le responsabilità dei gestori dell’infrastruttura italiana e francese: al primo compete la pianificazione di orari e gestione delle richieste ricevute delle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo compete la manutenzione dell’infrastruttura su tutta la linea in base al principio di territorialità.

“Dall’attuazione della nuova convenzione non derivano pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica - conclude Ciaburro -. Attraverso questo nuovo, importante documento, verranno anche migliorate le relazioni ferroviarie tra l’Italia e la Francia, definendo così un quadro che consente di creare le condizioni tecniche finanziarie per un funzionamento duraturo ed efficiente della linea ferroviarie che va da Cuneo a Ventimiglia, passando per Breil”.