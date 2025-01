Manutenzione al semaforo di Bagnasco: possibili disagi alla circolazione sulla statale 28

Il Comune di Bagnasco informa che l'impianto semaforico, all’incrocio tra Via Nazionale (S. S. 28) e via Mandilli, rimarrà spento nelle giornate di oggi e domani, mercoledì 15 gennaio per un intervento di manutenzione.

I lavori sono necessari per ripristinare la centralina dell'impianto che è stata danneggiata a seguito di un sinistro stradale. Per consentire i lavori il semaforo non sarà in funzione, fino al termine dei lavori.

Il Comune segnala che potrebbero verificarsi possibili disagi alla circolazione in prossimità del tratto interessato, si invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione.