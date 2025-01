Mondovì, ecco come accedere alle agevolazioni e alle scontistiche per i parcheggi a pagamento

Saranno in vigore da domani, mercoledì 15 gennaio, le nuove tariffe per i posteggi a pagamento che, per i prossimi cinque anni, saranno affidati alla gestione dell'azienda veneta Abaco Mobility Spa.

Ieri, lunedì 13 gennaio, presso il Comando di Polizia locale, sono state illustrate nel dettaglio tutte le novità previste con l'entrata in funzione del nuovo sistema (leggi i dettagli qui).

Diverse le agevolazioni previste per residenti e per i titolari di esercizi commerciali, oltre a scontistiche per chi possiede un'auto elettrica o ibrida.

COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

Per accedere alle speciali tariffe sarà obbligatorio e necessario compilare il modulo (scaricabile qui) comunicando i propri dati e quelli dei propri veicoli. Il modulo compilato può essere inviato via mail all'indirizzo parcheggi.mondovi@abacospa.it oppure può essere compilato in formato cartaceo e consegnato allo sportello Abaco S.p.A. presso il parcheggio multipiano Quartiere in Corso Statuto, 17 .

(Orari. Gennaio: lunedì 08.30 – 13.30 | mercoledì 14.00 – 16.00 | venerdì 08.00 – 13.00 - Febbario: lunedì 10.30 – 13.30 | venerdì 13.30 – 16.30).

Una volta trasmessi i dati, compatibilmente con i tempi tecnici, i cittadini inserendo la targa del proprio veicolo al parcometro vedranno applicate in automatico le scontistiche a loro dedicate.

Il veicolo deve essere nella titolarità del nucleo familiare, diversamente sarà necessario - come da normativa vigente - disporre il comodato d’uso gratuito presso la motorizzazione e allegare copia della documentazione. In caso di auto aziendale è necessario allegare al modulo una copia di autorizzazione all’uso da parte della società proprietà del veicolo, in caso di leasing o noleggio a lungo termine allegare il relativo contratto.