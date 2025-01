Torna a crescere la popolazione a Garessio e aumentano i cittadini che scelgono il paese come luogo di residenza

È cresciuta di 4 unità la popolazione residente a Garessio nell'anno appena trascorso. Al 31 dicembre 2024 nel comune erano 2847 i residenti (1396 maschi e 1451 femmine) contro i 2843 dell'anno precedente.

Sono stati 10 i nuovi nati (8 maschi e 2 femmine), mentre 54 i deceduti (25 maschi e 29 femmine).

Le famiglie residenti in paese sono 1484. Il numero di persone straniere è di 221 (102 maschi e 119 femmine).

Sono stati 108 i cittadini immigrati da altro comune (65 maschi e 43 femmine), mentre la popolazione emigrata in altri paesi è di 61 unità (31 maschi e 30 femmine).

"Prendiamo piacevolmente atto di questa leggera ma confortante controtendenza - commenta il sindaco, Luciano Sciandra -. Dopo anni di trend negativi nel nostro paese la popolazione torna a crescere: cercheremo di rendere ancora più attrattivo il territorio per avvalorare questi dati nel futuro. Ottima notizia per i nuovi 108 residenti che hanno scelto Garessio, a fronte di 61 emigrati in altri comuni".