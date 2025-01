Volley A2M. Cuneo Volley, nuovo opposto alla corte di Battocchio: arriva il brasiliano "Dani"

"Dani" Daniel De Souza Maciel dopo la vittoria in Swiss Cup (Foto Volleybox.net)

Cuneo Volley ha un nuovo opposto.

A distanza di qualche settimana dalla dichiarazione del presidente Gabriele Costamagna, che dopo la sconfitta patita dalla MA Acqua S.Bernardo contro Brescia con la squadra di nuovo senza l'apporto di Giulio Pinali out per un nuovo problema addominale, aveva chiaramente fatto intendere che era necessario un rinforzo per la prosecuzione del campionato, è di oggi la notizia che alla corte di Matteo Battocchio approderà un rinforzo nel ruolo.

Si tratta del 36enne brasiliano Daniel De Souza Maciel, conosciuto con il soprannome di "Dani", che ha firmato un contratto che lo lega al club cuneese fino a fine stagione.

Nato il 19 aprile 1988 a Belo Horizonte, Dani è un giramondo del volley con esperienza anche nel campionato di serie A2 italiano: nella stagione 2016/2017 fu infatti componente della rosa della Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania sotto la guida di Paolo Montagnani.

Nella passata stagione ha giocato nel Chenois Geneve, in Svizzera, con cui ha vinto Swiss Super Cup. Alto 195 centimetri per un peso ideale di 94 chilogrammi, l'opposto brasiliano ha una schiacciata sui 360 centimetri e mura a 3,40.

Nelle intenzioni della dirigenza Daniel De Souza Maciel arriva come la classica mano pesante chiamata a dare una mano al giovane Davide Brignach.

Giulio Pinali non lascerà però la squadra, continuando ad allenarsi con i compagni e cercando di recuperare al più presto la forma fisica perduta.