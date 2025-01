Sono aperte le iscrizioni al corso di agricoltura organizzato dal Comune di Cuneo, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione. Le lezioni partiranno giovedì 6 febbraio alle 20.30, presso il palazzo ex Mater Amabilis, in via Ferraris di Celle, 2. Il corso prevede dieci lezioni teoriche, ogni giovedì, sino al 10 aprile: si partirà con “La cura dell’orto e del frutteto familiare” tenuta dall’agronomo Davide Mondino. Nei successivi appuntamenti verrà dato spazio a diversi argomenti, dalla coltivazione di ortaggi e frutta alla potatura delle piante, sino alla cucina con i fiori e alle coltivazioni proteiche alternative alla carne. Prevista anche una lezione pratica di potatura presso un frutteto e una visita guidata al centro di ricerca AGRION di Manta. Ogni lezione sarà tenuta da un esperto (per l’elenco degli argomenti e dei relatori è possibile consultare il programma completo: ProgrammaCorsoOrto2025_volantino.pdf ).

Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo mail agricoltura@comune.cuneo.it , allegando il modulo reperibile al link: https://www.comune.cuneo.it/attivita-produttive/agricoltura-industria-artigianato-sanita-turismo/corsi/34-corso-la-cultura-coltura-del-verde-anno-2025.html . Contestualmente all’iscrizione, occorrerà corrispondere la quota di 40 euro (le modalità di versamento sono indicate nella scheda di adesione). Il modulo potrà anche essere recapitato a mano presso l’ufficio Agricoltura, che ha sede a palazzo San Giovanni, in via Roma, 4. Per ulteriori informazioni consultare la relativa pagina web del Comune di Cuneo.