Cherasco, al via la "Ginnastica Dolce Over"

Il Comune di Cherasco presenta il progetto "Invecchiamento Attivo", promosso dal Comune di Bra attraverso i Servizi Sociali Intercomunali e con il contributo della Regione Piemonte.

Il progetto promuove il benessere fisico e sociale degli anziani del territorio attraverso l’attività "Ginnastica Dolce Over".

A partire dal 24 gennaio, tutti i venerdì dalle 9.30 alle 10.30, gli over 60 avranno l'opportunità di partecipare gratuitamente alla ginnastica dolce presso il Polo Culturale Arti Creative "Il Sole a Mezzanotte" di Via Voersio 13, Cherasco. Il progetto si propone di favorire una maggiore socializzazione e attività fisica, elementi fondamentali per il mantenimento di una buona salute e qualità della vita.

L'attività è totalmente gratuita studiata per le esigenze di chi desidera migliorare la propria mobilità e benessere fisico in modo graduale.

Per maggiori informazioni, contattare UISP BRA: 0172.431507 oppure 339.6804135.