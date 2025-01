Cordoglio della Provincia per la scomparsa dell’ex dipendente Giuseppe Borgetto

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, con i consiglieri provinciali e tutti i dipendenti dell’ente, partecipa al lutto della famiglia per la perdita di Giuseppe Borgetto, 87 anni, ex impiegato amministrativo.

Assunto dall’ente nel 1961 è rimasto in servizio per oltre trent’anni fino al 1992 ricoprendo diversi ruoli in vari uffici.

Originario di Vignolo dove viveva con la famiglia, lascia la moglie e due figli. Il funerale sarà celebrato giovedì 16 gennaio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Vignolo.