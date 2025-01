Macra: sabato il secondo appuntamento con i laboratori sui prodotti tipici della Valle Maira

Nell’ambito del progetto B.R.I.C.A. finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU del PNRR del Ministero della Cultura (M1C3) con il Bando Borghi- linea di intervento B ai Comuni di Macra e di Celle di Macra, all'interno del “Progetto di Realizzazione di Info-ecopoint in Borgata Bedale” sono previste attività laboratoriali sui prodotti tipici, al fine di far conoscere le eccellenze e le particolarità del territorio della Valle Maira.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 18 gennaio alle ore 15 in cui vi sarà la presentazione dei prodotti del Birrificio Alp di Acceglio, unico produttore di birre artigianali in Valle Maira, che usa diversi stili birrari, abbinati da piccoli assaggi.

Il laboratorio si terrà presso lo Sportello dell'Infoecopoint – Sportello Ecomuseo a Macra, in Piazza Marconi (Piazza del Municipio).

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione esclusivamente via whatsapp o messaggio al n. 333.9708788 o tramite mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com.

Le prenotazioni si ricevono fino al 16 gennaio 2025, salvo esaurimento posti.