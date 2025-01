Calcio Serie D: al Saluzzo non basta D'Arcangelo, il Gozzano si impone al Damiano per 2-1

Nonostante 60 minuti di ottimo livello il Saluzzo viene rimontato e si arrende al Gozzano nella 22^di campionato. Al Damiano finisce 1-2, in virtù dei gol di D'Arcangelo, Bianchi e Masetti nel secondo tempo.

Buon primo tempo della squadra di Cacciatore che non concede nulla agli avversari e sfiora la rete in un paio di occasioni. Poco prima della mezz'ora Maugeri spara alto un rigore in movimento su assist dalla destra di Magnaldi. Poco dopo ancora Magnaldi scatenato sulla sua fascia di competenza, con D'Arcangelo che di testa impegna Aiolfi, ben piazzato.

In avvio di ripresa il Saluzzo si porta in vantaggio. Autore del gol D'Arcangelo, abile a controllare in are e battere Aiolfi con un destro preciso. Al minuto 72 arriva il pari ospite con un gran gol di Bianchi che infila Vendramini sul palo più lontano.

Doccia fredda per i padroni di casa al 77'. Masetti anticipa tutti di testa e firma il sorpasso ed il risultato non cambia più.

Passo falso del Saluzzo, prossima avversaria della capolista Bra. Per il Gozzano ottava vittoria nelle ultime dieci partite.