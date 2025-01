Le vie di Montaldo Mondovì si trasformeranno in un palco per una commedia: aperte le candidature

Le vie e le piazze di Montaldo Mondovì diventeranno uno speciale palco teatrale per la messa in scena della commedia “Un Turco Piemontese”, opera scritta dall'autore e commediografo toscano Tommaso Gabellini.

Il progetto, curato dal team "Ri-genera", composto da Sofia Repetto (Montaldo Mondovì), Karen Belfiore (Robilante) e Gabriele Novo (Valfenera D'Asti), che ha come obiettivo quello di creare ricadute di aggregazione sociale attiva nella provincia di Cuneo, ha indetto, ha il patrocinio del Comune di Montaldo Mondovì, e permetterà ai giovani compresi tra i 14 e i 20 anni di vivere un'esperienza unica nel suo genere.

Il casting è aperto a tutti coloro che sono compresi nella fascia di età indicata, (con o senza esperienze teatrali pregresse). I ragazzi e le ragazze selezionati formeranno un he vivrà un'esperienza di teatro sociale di comunità e lavorerà alla messa in scena di una commedia in programma per il 28 giugno 2025.

"La particolarità dell'opera, una commedia ad atto unico divisa in cinque scene, - spiegano gli organizzatori - è che non verrà rappresentata in un teatro ma per le vie di Montaldo Mondovì e, più precisamente, in scorci del borgo ritenuti particolarmente belli e significativi".

La data del casting è fissata per sabato 18 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il luogo dell'incontro verrà comunicato tempestivamente a chiunque voglia essere parte del cast.

Per partecipare e ricevere tutte le notizie relative al casting e alla rappresentazione finale della commedia è necessario compilare il seguente modulo Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgc_CyeNK1DvNf5FpZ6uX8XL1Xim4r_uAyuO_cbZ2TmAjiA/viewform?usp=sf_link