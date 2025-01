La Formazione in Situazione (Fis): un modello di inclusione lavorativa per persone con disabilità psichiatrica

Afp-Azienda Formazione Professionale di Dronero, in collaborazione con Confindustria Cuneo, organizza un evento dedicato alla presentazione del progetto di Formazione in situazione (Fis), un approccio innovativo e inclusivo pensato per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica. L’iniziativa vuole mettere in luce il ruolo cruciale della formazione pratica nel valorizzare le attitudini individuali e nel promuovere percorsi di integrazione lavorativa efficaci.

La Formazione in situazione è un percorso formativo che mira a favorire l’inclusione lavorativa di persone con disabilità psichica attraverso un’esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro. Questo modello prevede 300 ore di presenza operativa da parte del lavoratore nella sua postazione lavorativa, durante le quali viene supportato attivamente da tutor e professionisti per sviluppare competenze specifiche e adattarsi al contesto. Inoltre, il programma include 60 ore di affiancamento personalizzato curate da esperti, in alcuni casi direttamente dal disability manager di Confindustria Cuneo, con l’obiettivo di fornire un sostegno continuativo e rispondere alle esigenze specifiche dei partecipanti e facilitare il gruppo di lavoro nel processo.

L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio e si aprirà alle 9, con i saluti istituzionali di Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, di Francesco Risso, direttore del Dipartimento di Salute Mentale Interaziendale di Asl Cn1 e Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e di Ingrid Brizio, direttore generale di Afp. Successivamente, avrà luogo una tavola rotonda durante la quale esperti del settore discuteranno delle metodologie e delle esperienze legate all’implementazione del progetto Fis. Interverranno professionisti della Asl Cn1, Afp, Confindustria Cuneo, Csac e dell’azienda Michelin, ognuno dei quali condividerà il proprio punto di vista e la propria esperienza sul ruolo del progetto nella creazione di opportunità lavorative per persone con disabilità psichiatrica. Il cuore della giornata, che si concluderà alle 12, sarà rappresentato dalle testimonianze dirette di chi ha vissuto il percorso Fis. Tra queste, la famiglia Busè racconterà la propria esperienza, offrendo uno spaccato autentico sull’impatto positivo del progetto. Il dibattito e le testimonianze saranno moderati da Francesco Risso, che guiderà il confronto tra i partecipanti e il pubblico.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa registrazione all’indirizzo: https://www.afpdronero.it/eventi/la-formazione-in-situazione-fis/