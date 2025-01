Villanova Mondovì: venerdì 31 gennaio scoccherà "L’ora delle distanze"

Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, la birreria Refuel di Villanova Mondovì, in collaborazione con librerie.coop Mondovì, ospiterà una tappa del tour promozionale de L’ora delle distanze, progetto realizzato a quattro mani da Lory Muratti e Andy Bluvertigo.

La collaborazione tra i due artisti ha dato vita a un libro, pubblicato da Miraggi edizioni, scritto da Lory Muratti e illustrato dai quadri visionari di Andy, che è anche un 45 giri: un viaggio psychofantasy, dark e pop al contempo, in cui musica, letteratura e pittura si fondono in modo del tutto inconsueto e coinvolgente. Un progetto fuori dagli schemi, nato dalla voglia di “immaginare un presente dove i sogni e il colore resistono contro una realtà sempre più corrotta e in bianco e nero”.

Lory e Andy porteranno in viaggio il pubblico attraverso i retroscena della narrazione e guideranno i presenti a immergersi dentro una storia ricca di rimandi alla cultura pop, così come a quella più sotterranea e di rottura. Sarà quindi un momento di incontro, di dialogo e di performance immersiva, che anticipa lo spettacolo teatral-musicale con cui verrà portato in scena il progetto nei prossimi mesi.

Lory Muratti è scrittore, musicista, regista, attore e dj. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, in cui la musica e la narrativa dialogano e si incontrano, e si occupa di video-arte e videoclip musicali. Le sue installazioni come sound designer lo hanno portato fino a “Luminale Frankfurt 2010” e “Biennale di Venezia 2011”.

Andy è musicista, pittore, dj e produttore. Nei primi anni ’90 ha fondato con Morgan i “Bluvertigo”, con i quali ha pubblicato tre album, un disco live e una raccolta di successi, conquistando tra l’altro un “MTV Music Awards”. L’originale rappresentazione della contemporaneità attraverso l’uso del colore fluorescente gli ha consentito di raggiungere un successo internazionale e di collaborare con marchi quali Coveri e Huawei.