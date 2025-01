Alba: il Liceo Classico Govone guarda al futuro

Il prossimo anno scolastico vedrà un consolidamento dell’offerta formativa del Liceo Classico “G.Govone” di Alba ed un ulteriore ampliamento della proposta di internazionalizzazione dell’istituto, che già permette a tanti studenti di partecipare a progetti quali, per citarne solo alcuni dei più prestigiosi, il francese Trans’Alp (un mese di scambio in Francia), MUNER (simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York) e GTL (Global Teaching Labs con il MIT di Boston). Proprio in queste settimane due studenti dell'ultimo anno del MIT di Boston stanno svolgendo le loro lezioni di Debate e fisica in lingua inglese presso il liceo classico e il liceo artistico. Inoltre, l'accreditamento Erasmus + porterà docenti e studenti quest'anno in Francia, ad Avignone, a Praga e a Barcellona.

Tre sono le offerte dell’Istituto, ognuna ben distinta ma con basi comuni e solide radici nella formazione a 360 gradi che è da sempre quella del Liceo Classico.

L’Aureus, evoluzione del corso tradizionale che già prevedeva un'ora di storia dell'arte nel biennio, mira ad educare i ragazzi alla bellezza del patrimonio italiano e rende ancora più saldo il legame di questa scuola con un territorio ad altissima vocazione turistica internazionale grazie anche al suo “Plus”.

Il Plus è costituito dall’ora di CLIL di arte veicolata in lingua inglese, ora in lingua che si aggiunge alle tre ore curricolari di inglese già presenti in tutti gli indirizzi (di cui una in compresenza con madrelingua per i tre corsi).

L'indirizzo EsaBac permette a tanti ragazzi di padroneggiare due lingue moderne, l'inglese e il francese, a livello B2 e C1, con la compresenza per 4 ore a settimana del docente madrelingua francese. Inoltre, il conseguimento, con un solo esame, di ben due diplomi (Maturità classica italiana e Baccalauréat francese) apre loro le porte a più di 300 facoltà universitarie binazionali franco-italiane.

Il corso a potenziamento scientifico offre un valido approfondimento delle competenze STEM affiancato da una solida cultura globale, per aiutare a comprendere e vivere in maniera consapevole un futuro colmo di opportunità.

Con questa triplice offerta, che coniuga la modernità e l'internazionalizzazione, il sapere umanistico e le STEM, il liceo Govone intende mantenere il primato di liceo classico più grande della provincia. L'attenzione allo studente e alla sua formazione caratterizza questa storica scuola, che da oltre 140 anni, in un costante rinnovamento e nella fedeltà alle sue radici, forma i migliori professionisti, politici, intellettuali, giornalisti, ricercatori di Alba e del suo territorio.