Cuneo Volley: con Don Armando una partnership che scalda di ricordi le papille

Una partnership che scalda di ricordi le papille gustative del Cuneo Volley e mette il grembiule ai centrali dell’A2 Volpato e Compagnoni che per sigillare l’accordo hanno preparato lasagne e pizza.

Cucina casalinga anni ’60 e la buona pizza, da Don Armando in via Roma a Cuneo non puoi sbagliare. Il locale, situato nel cuore dell’area pedonale e storica della città, porta i clienti a immergersi nell’atmosfera di un’epoca passata con uno sguardo al futuro, in un ambiente dal fascino vintage, con arredi curati che evocano i tempi d’oro dell’Italia.

«Un grazie speciale al Cuneo Volley! Siamo stati entusiasti di condividere un momento indimenticabile con due straordinari atleti della squadra, pizzaioli e cuochi di Don Armando per una sera! Insieme, abbiamo messo le mani in pasta per preparare lasagne e pizze, celebrando lo spirito di squadra anche in cucina. Questa collaborazione rappresenta per noi un legame autentico con la comunità e lo sport. Siamo grati al Cuneo Volley per questa bellissima partnership e non vediamo l’ora di continuare a creare momenti speciali insieme.» - Thais Blandino responsabile marketing di Don Armando.

Vi invitiamo a fare un viaggio indietro nel tempo, fare visita a Don Armando e assaporare l’autentica esperienza delle tavole familiari italiane degli anni ’60. Qui, ogni pasto diventa un ritorno alle radici, un momento di condivisione come il pranzo della domenica a casa della nonna o della zia. Le note della musica degli anni ‘60 vi accompagneranno durante la vostra esperienza, mentre i profumi autentici vi cattureranno, riportandovi indietro nel tempo.

Il menù celebra la tradizione di tutte le regioni d’Italia con piatti preparati con amore e dedizione, utilizzando solo i migliori prodotti freschi e genuini, proprio come nelle cucine delle nostre nonne, e serviti in maniera tradizionale per farvi sentire a casa e vivere un’esperienza conviviale in famiglia, con amici o colleghi. Ogni boccone è un viaggio nel passato, un ricordo delle ricette tramandate di generazione in generazione.

