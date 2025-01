Deboli nevicate sulle Marittime e sulle Cozie: fenomeni in esaurimento nel corso della giornata

Nucleo freddo in quota da questa mattina sul Piemonte, proveniente dalla Polonia e diretto verso il Mediterraneo occidentale, con un temporaneo aumento della nuvolosità, che porteranno deboli nevicate a ridosso delle Alpi sud-occidentali, in particolare sulle Marittime e sulle Cozie. Da venerdì l'alta pressione interesserà nuovamente il nord-Italia, riportando cielo sereno fino a sabato, prima di un possibile parziale peggioramento per la giornata di domenica. Temperature in aumento, ma ancora con gelate notturne in pianura.

In diretta dal Santuario di Sant'Anna di Vinadio, dove si possono vedere i radi fiocchi che stanno scendendo