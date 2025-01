Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì capolista chiude il girone d'andata con la trasferta in casa del Biella

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie C, ultima del girone d’ andata, il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso dalla lunga trasferta sul campo del Biella allenato da Giovanni Bonaccorso.

In classifica generale, dopo i primi dodici turni, i monregalesi, che arrivano dalla sconfitta interna per 3-2 contro l’ Acqui (la prima della stagione), sono con 34 punti, sempre a +5 sulle più dirette inseguitrici, ossia Acqui e Lasalliano Torino. Il Biella invece arriva dal successo esterno per 3-0 contro il Racconigi e si trova al tredicesimo posto a quota 5 punti, con 1 vittoria sulle 13 partite sin qui disputate, a +2 sul Racconigi ultimo, a -4 dal Parella Torino dodicesimo e a -5 dal Boves undicesimo.

“Dovremo affrontare questo impegno con tanta umiltà e molta attenzione – avverte coach Massimo Bovolo – perché il Biella è una formazione che sta crescendo e, non avendo nulla da perdere, potrà giocare con la mente libera e senza troppi affanni. Noi dovremo spingere sull’ acceleratore sin dall’ inizio per metterli in difficoltà e togliere loro certezze, giocando in modo ordinato e lucido e soprattutto evitando di commettere errori gratuiti e regali. Il nostro obbiettivo è quello di ripartire subito dopo la sconfitta al quinto set di sabato scorso contro l’ Acqui e di conquistare immediatamente i 3 punti in palio, per finire il girone d’ andata nel miglior modo possibile e per sfruttare appieno dello scontro diretto fra le nostre più dirette inseguitrici Acqui e Lasalliano, in cui ci auguriamo che possano rubarsi punti a vicenda, anche se sappiamo che ci sarà nulla di scontato.”