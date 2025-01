L'offerta formativa si arricchisce al "Denina Pellico Rivoira"

L’IIS “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo, istituto che si distingue per l’offerta formativa varia sia nel settore tecnico che in quello professionale, è da sempre attento a potenziare tale ricchezza, interpretando il cambiamento della società e dei tempi, in modo da rispondere alle richieste e alle esigenze degli studenti e del mondo del lavoro.

Nell’ambito professionale, dopo un breve periodo di stasi, è tornato a crescere in modo positivo il corso “Made in Italy” settore legno, che ha visto un trend positivo nelle iscrizioni dell’ultimo biennio e che, grazie all’interessamento dell’Unione Montana, proprietaria dell’immobile in cui ha sede il laboratorio scolastico a Isasca, potrà rinnovare i locali del laboratorio e renderli sempre più adeguati alle esigenze della didattica. Inoltre, è in arrivo una nuova macchina “squadratrice”, per lavorare e tagliare il legno con maggiore precisione.

Nuova curvatura in vista, poi, per il corso “Servizi commerciali”, che, rispondendo alle richieste di un mercato sempre in evoluzione, inaugurerà l’opzione “Logistica Import export”, che preparerà gli studenti ad intraprendere diverse carriere nel settore della logistica, dei trasporti, delle spedizioni, della distribuzione e del commercio internazionale e aprirà anche le porte a ulteriori percorsi di formazione e specializzazione. Gli studenti avranno la possibilità di proseguire con studi universitari o iscriversi a corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori), per approfondire competenze e specializzarsi ulteriormente in settori specifici.

La nuova sede dell’Itis a Verzuolo porta a nuovi programmi, nuove applicazioni e nuovi orizzonti: nel triennio elettrotecnico sarà inserita una nuova disciplina, intelligenza artificiale applicata all’impiantistica. L'intelligenza artificiale sarà la quotidianità in futuro e usarla per progettare il domani significa essere all’avanguardia. Questa nuova materia farà parte dei programmi delle nostre specializzazioni perché i nostri allievi risultino pronti a sfruttarne i principi operativi senza essere sopraffatti da protocolli decisionali fissati da altri. Nella nostra storia siamo passati dallo spostarci a piedi a sistemi dotati di motori, molto veloci, resistenti e affidabili, ma che mai hanno potuto decidere a quale velocità farci muovere proprio in quanto macchine progettate dall'uomo. Così dovrà accadere per l'uso dell'intelligenza artificiale: le macchine saranno veloci a seguire sviluppi concettuali, ma saremo sempre noi a stabilire quali questi debbano essere. I nostri allievi questo dovranno saper fare. Già quest'anno abbiamo attivato, all'interno della scuola, dei corsi di aggiornamento formativo nell'ambito dell'IA volti a creare le basi per gli insegnanti.

Per concludere l'elenco delle novità attivate all'interno dell'Istituto possiamo aggiungere che siamo già al secondo anno del nuovo indirizzo tecnico di Chimica & Biotecnologie ambientali che si focalizza sui temi green, quali energie rinnovabili, microanalisi di qualità acqua/aria, riciclo, con la compresenza di docenti di laboratorio in media 9 ore a settimana nel triennio.

Gli studenti, alla fine del percorso saranno in grado di operare in laboratori di analisi e controlli qualità, in sistemi produttivi e avranno un’ottima preparazione per proseguire gli studi nel mondo universitario nei settori che richiedono una buona preparazione in chimica e biologia.

Queste le nuove proposte dell'Istituto Denina Pellico Rivoira in un'ottica di continuo aggiornamento e miglioramento dell'offerta formativa.