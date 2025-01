Verzuolo inaugura la sua prima pista di pattinaggio sul ghiaccio

A partire da oggi, venerdì 17 gennaio, Verzuolo offre ai suoi cittadini e visitatori una novità assoluta: una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L’installazione, realizzata in piazza della Costituzione (ex Piazza don Orione, dove c’era la vecchia sede dell’Itis)), è pronta ad accogliere il pubblico per una stagione di divertimento invernale.

La pista sarà in funzione fino a domenica 23 febbraio con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 15 alle 20 e la domenica dalle 10,30 alle 20.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Verzuolo e il gestore Walter Terzi.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro, con un’opzione aggiuntiva di 3 euro per il noleggio dei pattini. Non sono previsti limiti di tempo per la permanenza sulla pista.

“Siamo entusiasti di inaugurare questa attività a Verzuolo – dichiara l’assessore Simona Olivero per conto dell’amministrazione comunale –. Si tratta di una nuova ed emozionante attrazione, perfetta per adulti e bambini, che ci accompagnerà per tutto il periodo invernale”.