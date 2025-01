Gli eventi a Bra per celebrare la Giornata della Memoria

Lunedì 27 gennaio la Città di Bra celebra la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale in occasione della quale vengono ricordate le vittime dell’Olocausto nella stessa data in cui, nel 1945, i soldati sovietici arrivarono nella città polacca di Auschwitz, scoprendo l’enorme campo di concentramento e sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista.

Le celebrazioni prenderanno il via al mattino, con “La persecuzione a Bra”, ricordo delle vittime cittadine dell’Olocausto. Il ritrovo è alle 10.30 in via Principi di Piemonte, angolo via Audisio, in corrispondenza della pietra d’inciampo che commemora Adalberto Balog, elettromeccanico che lì viveva e lavorava e che trovò la morte ad Auschwitz. E’ prevista la partecipazione delle scuole cittadine e l’intervento delle Autorità.

Alle 18 nella sala consiliare “Achille Carando” si terrà la commemorazione ufficiale, con gli interventi delle Autorità e il dialogo con il professor Michele Calandri dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Alle 21 infine, al cinema Vittoria di via Cavour 20, è prevista la proiezione ad ingresso gratuito di “One Life”, film di James Hawes. La pellicola racconta la vicenda dell'operatore umanitario britannico Nicholas Winton, che ha contribuito a salvare centinaia di bambini dai nazisti alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Le iniziative del Giorno della Memoria sono organizzate dal Comune di Bra in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni (0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it).