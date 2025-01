Teatro in Famiglia al Baretti di Mondovì: appuntamento con "Alice in Wwwonderland"

Prosegue, sabato 25 gennaio alle ore 18, la rassegna al Baretti di Teatro in Famiglia organizzata dalla Compagnia Teatro Marenco, Piemonte dal vivo e fondazione TRG.

In programma "Alice in Wwwonderland", liberamente ispirato a Alice nel paese delle Meraviglie di Lewis Carroll con Claudio Dughera, Letizia Russo, Micol Jalla e Simone Valentino-Compagnia TRG.

Alice è una ragazzina curiosa e vivace. Sta crescendo e, come è normale, la sua attenzione inizia a spostarsi fuori dal contesto famigliare. Uno strumento in particolare sembra assorbire buona parte della sua attenzione: lo smartphone. Alice ne viene rapita spesso, ma, un giorno, accade qualcosa di diverso: ci cade dentro! Ecco quindi che Alice si ritrova nel mondo di Wwwonderland e, incontrando i personaggi del Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, si trova a confrontarsi con loro e con le domande che accompagnano ogni percorso di crescita. Quando si diventa grandi e fino a quando ci si può definire piccoli? Quando e come ci si può considerare pronti per affrontare il mondo degli adulti? Qual è il ruolo dei nostri genitori in questo percorso e che cosa, della nostra identità, ci caratterizza e non vogliamo assolutamente perdere? La sfida di Alice è quella di diventare una persona adulta e consapevole nonostante gli incontri folli e assurdi che fa, metafore del mondo degli adulti e di quello virtuale, o forse proprio grazie a questi incontri. Impara un po’ per volta a relazionarsi con ogni persona che incontra e con ogni evento che deve affrontare, conservando la sua libertà di giudizio e il suo senso di giustizia e sviluppando consapevolezza della propria identità. Animali strani e buffi, personaggi un po’ folli e un po’ saggi (come tutti, d’altronde) guideranno Alice nel viaggio in un Paese delle Meraviglie dal sapore digitale.

Dai 4 anni. Ingresso € 7- i biglietti potranno essere acquistati dalle 16,30 del giorno della rappresentazione presso il botteghino del Baretti oppure online su vivaticket .