Biathlon: Ibu Junior Cup, Francesca Brocchiero ad un passo dal podio nella sprint di Jakuszyce

L’IBU Junior Cup riparte ufficialmente dalle nevi polacche di Jakuszyce e lo fa in modo incoraggiante per l’Italia.

Ad aprire le danze è statala sprint femminile, nella quale si è distinta in positivo Francesca Brocchiero, protagonista di un bel 4° posto. Non solo la cuneese, l’Italia può rallegrarsi per una prova di squadra di ottimo livello, con 4 atlete nelle prime 16.

A vincere è la ceca Ilona Plechacova, impeccabile al poligono e al traguardo in 23 minuti e 33 secondi. Già sul gradino più alto del podio a livello internazionale in occasione dell’individuale delle Olimpiadi Giovanili di Gangwon dello scorso anno, Plechacova è stata brava a precedere sul traguardo la coppia tedesca formata da Alma Siegismund eLea Zimmermann, rispettivamente 2ª e 3ª con un errore a testa.

Per Francesca Brocchiero il podio è letteralmente ad un soffio, considerando che – senza errori al poligono – paga solo 9 decimi da Zimmermann e deve accontentarsi di un comunque ottimo 4° posto. Per quanto riguarda le altre azzurre, si difende bene Alice Pacchiodi che senza errori è 12ª, con la difficoltà di essere partita con il numero 1 sulle spalle e quindi senza punti di riferimento dalle altre atlete.

Spazio poi a Sara Scattolo in 15ª piazza con 2 errori, mentre può rammaricarsi Fabiana Carpella che conduceva la gara prima del 2° poligono, salvo poi incappare in 4 errori che le valgono il 16° posto finale a 57 secondi dalla vincitrice e 3 dalla compagna Scattolo. A completare il quadro delle azzurre all’arrivo ecco infine Astrid Plosch, che conclude la propria fatica al 27° posto con 2 errori al poligono.

La vittoria l maschile è andata a Linus Kesper, che chiude la gara in 27’23” grazie ad una una prestazione perfetta al poligono: alle sue spalle Matija Legovic, con un distacco di 10″6 e facendo segnare il miglior tempo sugli sci che permette al croato di compensare i due errori commessi nella serie in piedi. Terzo gradino del podio per David Elias, che a parità di prestazione al poligono con Kesper ha un ritardo di 17″5: nonostante il ceco sia uscito dal secondo poligono in vantaggio, l’ultimo giro è stato determinante per consegnare il successo al tedesco, in forza di una migliore prestazione sugli sci.

Giornata difficile al poligono per gli azzurri, probabilmente influenzata dalle condizioni nebbiose al poligono. Il miglior piazzamento è quello di Felix Ratschiller, 18esimo con 3 errori e un ritardo di 1’34″4 dalla testa, mentre Davide Compagnoni, al momento in seconda posizione in classifica generale, è 22esimo a 1’40″6 dal vincitore: per il valtellinese, fatali i 3 errori, tutti commessi nella prima serie. Incoraggiante però la sua prestazione sugli sci, increscita nel finale. 31esima piazza per Adam Ferdick, che ha distribuitoi due errori nelle due serie. Cinque errori sia per Michele Carollo, che chiude in 36esima posizione, che per Cesare Lozza, 48esimo.