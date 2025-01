Motori: Giordano e Siragusa premiati per la vittoria del Trofeo 4 Ruote Motrici della International Rally Cup 2024

E' stato un sabato difficilmente dimenticabile per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, premiati nel Museo Dallara per la vittoria del Trofeo 4 Ruote Motrici della International Rally Cup 2024.

Nel contesto di un evento riservato soltanto a giornalisti ed equipaggi che si sono distinti nel corso dell'ultima annata motoristica, con annessa visita al museo famoso nel mondo, sabato 11 gennaio Matteo e Manuela hanno avuto l'onore di vedere proiettato un video con i migliori momenti del Trofeo, letteralmente dominato con i successi al "Rallye Elba", "Rally Internazione del Taro", "Rally Internazionale del Casentino" e "Rally Valli della Carnia" con oltre cinquanta punti di vantaggio sui secondi classificati.

Sul palco intervista di rito e consegna dei premi, a chiudere definitivamente un percorso veramente ricco di soddisfazioni.

Una volta terminata la serata, i coniugi cuneesi hanno dichiarato "...di essere davvero soddisfatti perchè un anno fa a quest'ora ancora non era ben chiaro in che modo si sarebbe sviluppato il 2024 e, dopo un anno, possiamo dire di aver fatto le scelte giuste sia dentro che fuori l'abitacolo.

Questo premio è nostro...ma anche e soprattutto di chi ci aiutato ed accompagnato in giro per l'Italia, ed un grazie enorme va a Kimera Racing, Tiesse Suzuki Asti, sponsor e tifosi. Confidiamo di poter comunicare a breve quali saranno i nostri progetti per il 2025".