Calcio Femminile, la Freedom FC Women in trasferta contro la capolista Parma

Una ripartenza di fuoco, ma stimolante. Dopo il rinvio del match interno con la Vis Mediterranea, la Freedom FC Women è pronta per quello che, a tutti gli effetti, è il suo vero esordio in questo 2025: la compagine di Mauro Ardizzone, il quale anch'egli sarà alla sua prima sulla panchina cuneese, farà visita al Parma, co-capolista della Serie B (insieme alla Ternana), nell'anticipo della quindicesima giornata.

Grande attesa per le biancoblu, che hanno avuto un'ulteriore settimana per prepararsi al meglio alla ripresa del proprio campionato, migliorando la forma, oliando i meccanismi, assimilando le direttive del tecnico dopo 15 giorni di lavoro insieme, ed integrando le nuove arrivate in rosa (Caterina Fracaros, Giulia Bison, Olamide Adugbe e Michela Franco): “Le ragazze sono state molto brave, abbiamo lavorato tanto in questi giorni: siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte, probabilmente la più forte, solida e compatta. - spiega mister Ardizzone - Però, andremo a giocarci la partita, mettendo tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni, oltre a quello che ho trovato, vale a dire un gruppo costruito molto bene e che era partito forte: l'idea è, appunto, riprendere tutto ciò che di buono la Freedom possiede”.

L'AVVERSARIA – Il Parma di mister Colantuono guida attualmente la classifica della Serie B con 37 punti totalizzati, frutto di 12 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Dopo terzo posto nella passata stagione, il club emiliano ha rinnovato una rosa già competitiva con ben 14 acquisti: fra questi, spiccano bomber Alessia Rognoni (dal Verona), la centrocampiste Iris Rabot e Zhanna Ferrario (dal Pomigliano), la centrocampista Giada Pondini (dal Sassuolo) e il laterale Giulia Asta, nello scorso campionato protagonista proprio in maglia Freedom. Recentemente, il mercato invernale ha portato, in casa parmense, Annahita Zamanian per la mediana, a titolo definitivo dalla Sampdoria. Nell'ultimo turno, il Parma ha pareggiato la supersfida in vetta con la Ternana: 1-1.

Parma-Freedom FC Women si disputerà allo Stadio “Il Noce” di Noceto sabato 18 dicembre alle 16: dirigerà l'incontro il sig. Stefano Raineri di Como, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Manno di Milano e Riccardo Trionfante di Torino. Sarà possibile seguire il match su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT della FIGC: basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it .

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA QUINDICESIMA GIORNATA (Domenica 19 gennaio ore 14.30)

Parma-Freedom FC Women (sabato 18 gennaio ore 16)

Pavia Academy-Ternana (ore 12)

Cesena-Res Women (ore 12.30)

Arezzo-Genoa

Brescia-Chievo

Orobica Calcio Bergamo-Bologna

Hellas Verona-Lumezzane

Vis Mediterranea-San Marino Academy

CLASSIFICA

Parma 37, Ternana 37, Genoa 33, Bologna 28, Chievo 27, Lumezzane 24, Arezzo 22, Brescia 21, Freedom FC Women 19*, Cesena 18, Res Women 15, Orobica Calcio Bergamo 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 10, Pavia Academy 10, Vis Mediterranea 1*. (*una partita in meno)