L'Itis Delpozzo dopo Informatica lancia il nuovo corso serale di Biotecnologie Sanitarie

A Cuneo l'Itis Mario Delpozzo raddoppia e, dopo aver attivato il corso serale di Informatica, per il prossimo anno scolastico aggiunge anche quello di Biotecnologie Sanitarie. Sono sempre maggiori le richieste dal mondo del lavoro di figure formate per rispondere alle nuove esigenze di mercato, su cui la scuola orienta la propria offerta didattica.





L’Itis è una scuola profondamente radicata nel territorio, in continua relazione sia con le aziende locali sia con l’Università, per offrire agli studenti le migliori opportunità in stretto contatto con la realtà contemporanea. Una linea ben salda portata avanti dal dirigente scolastico Ivan Re, insieme al vicepreside Sergio Sperotto, responsabile dei corsi serali, dalla professoressa Valeria Dessì responsabile per il settore Biotecnologie Sanitarie e il professore Simone Conradi responsabile per Informatica.







Il prossimo 21 gennaio si apriranno le iscrizioni per l'anno scolastico '25/'26 e termineranno il 10 febbraio, anche l'Itis Delpozzo presenta le sue novità. Preside Re, in cosa si distingue il suo istituto, quale filosofia? Con l'ingresso del corso serale di Biotecnologie sanitarie, quanti e quali sono gli indirizzi offerti?

L'Itis Mario Delpozzo di Cuneo è un ponte verso il futuro professionale. Si conferma, infatti, un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio, offrendo una formazione tecnica di alto livello. La sua proposta formativa è rivolta sia ai giovani che hanno appena terminato le scuole medie, sia agli adulti che desiderano riqualificarsi e cogliere nuove opportunità lavorative.

I corsi diurni dell'istituto spaziano in diversi settori strategici e innovativi: Elettrotecnica, Logistica, Meccatronica, Informatica e Robotica, Chimica e Biotecnologie Sanitarie.

Queste specializzazioni rispondono alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire una carriera solida.

I nostri corsi serali Biotecnologie Sanitarie e Informatica offrono una formazione su misura per adulti, per chi desidera migliorare le proprie competenze o intraprendere un nuovo percorso professionale.







La vostra offerta didattica è in continua implementazione, basti pensare ai corsi serali. Vicepreside Sperotto, in qualità anche di responsabile di questi, quale valore aggiunto rappresentano per la scuola? A chi sono rivolti in particolare?



Questi percorsi sono pensati per chi lavora o ha altri impegni durante il giorno, offrendo flessibilità e qualità formativa. I nostri corsi serali di qualità rappresentano un'opportunità concreta per chi vuole crescere professionalmente seguendo la propria vocazione e investire sul proprio futuro. La mission innovativa dell’Itis Delpozzo si trova anche nella dotazione di strumenti e apparecchiature all’avanguardia, affinché la formazione sia sempre aggiornata, in linea con il mercato di riferimento, disponendo di numerosi laboratori dedicati allo studio delle scienze informatiche ed alla loro applicazione.







Come sono organizzati?



Il corso è aderente ai nuovi programmi della riforma degli Istituti Tecnici, analogamente ai corsi diurni, e consente, dopo l’Esame di Stato del quinto anno, di accedere a tutte le facoltà universitarie. Sono presenti tutte le discipline del corso diurno ad eccezione di Scienze motorie e sportive, e religione, con una riduzione del monte ore totale, controbilanciate da un impegno da parte dello studente.

Il corso è articolato in un biennio con materie comuni (primo segmento) e un triennio con materie di indirizzo Informatico (secondo e terzo segmento).

Lo strumento principe per sostenere gli studenti nella configurazione di un percorso personalizzato è il Piano Formativo Individuale che consente la definizione di un percorso formativo che tenga in considerazione tutte le esperienze pregresse degli studenti. Potranno essere recuperati e valorizzati ai fini del credito formativo gli anni di studio nelle scuole statali o in quelle riconosciute che contemplino il medesimo indirizzo di studio o un altro dal quale è possibile recuperare i crediti valutati positivamente ai fini del nuovo percorso intrapreso. Ma è anche possibile chiedere il riconoscimento di percorsi di formazione professionale o le esperienze lavorative.







La novità per il prossimo anno,professoressa Dessì, sarà l'avvio del corso serale di Biotecnologie Sanitarie, tra i tradizionali al diurno, quali sono le materie caratterizzanti e gli sbocchi?



Lo studente che si iscrive all’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie è attratto dallo studio delle scienze, in particolare del corpo umano, della sua struttura e funzionamento; probabilmente sogna di lavorare in futuro in ambito sanitario, come medico, infermiere, tecnico di laboratorio, fisioterapista; oppure come veterinario, ricercatore, ecc.

In effetti, l’indirizzo offre la possibilità di accedere con successo ai corsi di laurea triennali e quinquennali in ambito sanitario, preparando gli studenti in materie come Igiene, Fisiologia, Patologia, Anatomia, Microbiologia, Chimica e Legislazione sanitaria, ovvero in quelle discipline che descrivono la natura e il funzionamento del corpo umano, inserito in una popolazione e in un ambiente che inevitabilmente lo influenza.

Il clima che cambia e la recente pandemia rendono sempre più urgente capire il significato e l’entità delle interazioni tra uomo e ambiente.

Il piano studi prevede 24 ore settimanali per il primo e il secondo segmento e 23 per il terzo.







Professor Conradi il corso serale di informatica si conferma tra i più graditi e continua l'offerta didattica, perchè sceglierlo?



Frequentare il corso di informatica dell’Istituto Delpozzo significa acquisire competenze richieste in settori in rapida crescita, sviluppando una sensibilità particolare verso la sicurezza digitale. L’attenzione alle buone pratiche di navigazione sicura rende questo percorso formativo ideale per chi ambisce a una carriera nelle tecnologie dell'informazione.

In un contesto sempre più digitalizzato, il corso rappresenta una scelta strategica per chi desidera ottenere un diploma che non solo garantisce solide competenze tecniche, ma forma individui consapevoli e pronti ad affrontare le sfide di un futuro tecnologico in continua evoluzione.

Gli studenti imparano a riconoscere e gestire le minacce informatiche e a proteggere i propri dati personali e la privacy online. Tra le tematiche centrali vi sono l’intelligenza artificiale, lo sviluppo di applicazioni web e mobile, la gestione delle reti, e la progettazione di sistemi informativi in ambienti cloud e virtualizzati.

Questo corso non solo offre solide basi tecniche, ma prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mondo digitale, con un approccio pratico e aggiornato. I docenti, esperti nel settore, guidano gli studenti attraverso un processo di apprendimento che combina teoria e applicazioni pratiche, valorizzando il legame tra scuola e mondo del lavoro.

Viene trattata anche la sicurezza digitale che è una priorità imprescindibile nell'era della digitalizzazione, soprattutto per le nuove generazioni. L’Istituto Delpozzo di Cuneo, con il suo Dipartimento di Informatica, si distingue per il suo impegno nel formare cittadini digitali responsabili e preparati.

Il corso di informatica offerto integra dunque un percorso didattico moderno, che combina competenze tecniche e attenzione alla sicurezza cibernetica.

Il piano studi prevede 24 ore settimanali per il primo segmento e 23 per il secondo e il terzo.







Preside Re per presentare le novità dei vostri corsi avete organizzato una serata nei prossimi giorni...



Si abbiamo pensato di fornire un'ulteriore opportunità per scoprire i corsi serali. Per raccontarli alla cittadinanza abbiamo organizzato un incontro il 28 gennaio prossimo alle 18 presso il nostro istituto, dove si parlerà del nuovo indirizzo di Biotecnologie Sanitarie e dell’indirizzo esistente, giunto ormai al terzo anno dalla nascita, di Informatica e telecomunicazioni.

Sarà possibile anche collegarsi in videoconferenza al link: https://meet.google.com/ihk-oyup-cqz





Ora che abbiamo conosciuto meglio l'offerta didattica dell'istituto, in particolare dei due corsi serali, professor Sperotto, come ci si può iscrivere?



E’ sufficiente recarsi a scuola o contattare telefonicamente la segreteria didattica chiamando il numero 0171/634091 e scegliendo la post selezione 1 “area alunni e genitori”.

La gentilissima signora Sonia risponderà a tutte le vostre domande e vi fornirà i moduli di iscrizione. Oppure scrivendo una mail a serale@itiscuneo.eu.

Per ulteriori dettagli ed informazioni sui corsi serali è,infine, possibile visitare il nostro sito a questo link: https://orientamento.itiscuneo.edu.it/corso-serale/