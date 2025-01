Paroldo: pronta a (ri)partite la programmazione culturale dell'associazione "La Pedaggera"

La programmazione culturale progettata dell’Associazione 661 la Pedaggera, in collaborazione con altre realtà del territorio, riparte venerdì 31 gennaio da Paroldo. Il calendario della nuova stagione, attraverso diversi linguaggi, parla dell’opposizione fra cura e abbandono e dello spazio che c’è nel mezzo: opposti che riguardano il nostro territorio e possono essere approfonditi indagando il tema dello spopolamento; dei movimenti di persone; della cura degli ecosistemi e del suolo; della gentrificazione e dei flussi turistici.

La nuova stagione “Sotto la superficie” muove dalla necessità di andare a esplorare cosa c’è sotto la superficie del suolo - e del mare - in senso fisico e metaforico. La parola superficie ha diverse accezioni: può essere un’estensione territoriale, un’area che delimita il contatto con “ciò che sta fuori”, ma anche qualcosa di parziale e approssimativo. Evidenza la forma, ha una visibilità immediata ma non rende mai la completezza delle proprietà della materia.

Il calendario di eventi, che va da gennaio a luglio, vuole rappresentare dunque uno stimolo a non fermarsi a giudizi affrettati, a semplicistiche soluzioni, a recriminazioni. Vuole offrire strumenti e motivi per indagare questioni complesse con delicatezza e attenzione. Invita a scendere in profondità avvicinandosi con sensibilità alla Terra, a chi la percorre, a chi ne ricava i frutti e a chi la tutela.

Si parte con l’incontro di approfondimento “Migrazioni e demografia: emozioni e numeri di fronte a fenomeni complessi” in cui Deborah Erminio e Mauro Spotorno, due esperti in materia, presenteranno la situazione dei fenomeni migratori, in particolare nelle aree interne piemontesi e liguri a partire dai dati, analizzando le dinamiche, le percezioni e i risvolti anche alla luce delle evoluzioni demografiche delle piccole comunità di questi territori. (Cosa spinge e fa arrivare qui le persone da altri Paesi? Quali le principali nazionalità? Cosa le fa rimanere? Quali condizioni favoriscono o meno l’insediamento e l’integrazione nel tessuto sociale? Quali risvolti sulle comunità e i Comuni di accoglienza.) Nel corso della serata sarà presentata la programmazione della rassegna Cine per la Terra 2025, che -come ogni anno- fa tappa fra i Comuni delle Province di Cuneo e Savona. L’incontro è previsto per le ore 18 presso il salone Principe Alberto in Borgata Cavallini.

L’ingresso è libero, dopo la presentazione verrà offerto un piccolo rinfresco.