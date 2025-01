BAM Mondovì-CBL Costa Volpino 1-3; Capitan Lancini: "Quando l'allenatore mi chiama cerco di fare del mio meglio" (VIDEO)

Ennesima sconfitta in campionato per la Bam Mondovì, che al PalaManera esce sconfitta per 1-3 dal confronto con il Cbl Costa Volpino. Le pumine di coach Basso non fanno mancare l'impegno, ma non riescono nell'impresa di uscire dal campo con punti utili a rimpinguare una magra classifica. Sorridono, invece, le bergamasche, già matematicamente alla Pool Promozione.

A due giornate dal termine della regular season la situazione di classifica delle rossoblù si fa sempre più drammatica, con lo spettro della retrocessione che domenica dopo domenica diventa sempre più concreto. Esordio deludente per l'ultima arrivata in casa Puma, la schiacciatrice canadese Melissa Langegger, mentre sono da sottolineare le prove positive di Teresa Bosso (19), Giulia Viscioni (19) e soprattutto di Arianna Lancini (12), entrata a gara in corso.

L'ingresso della Capitana, ex di turno, ha rinvigorito le pumine, anche se non è bastato. Ecco il suo commento al termine del match: