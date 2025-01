Volley A2/F: la Bam Mondovì contro il Costa Volpino non ha scelta: deve vincere per continuare a sperare

Vincere per continuare a sperare in una salvezza sempre più difficile. E' questo l'imperativo della Bam Mondovì, che questo pomeriggio alle 17 ospita al PalaManera il Cbl Costa Volpino, nel match valido per la settima giornata di ritorno della regular season di A2.

Le pumine di coach Claudio Basso dovranno puntare dritte alla vittoria contro un avversario che nelle ultime settimane ha ritrovato vigore e solidità. Il Costa Volpino attualmente occupa la quinta posizione di classifica del girone A, con quattro lunghezze di vantaggio dal Castelfranco Pisa. Facile attendersi un avversario che scenderà in campo con l'intento di vincere per blindare l'accesso alla Pool Promozione. Risultato che, in caso di vittoria piena a Mondovì e contemporaneo passo falso della squadra di Marco Bracci, arriverebbe aritmeticamente con due turni di anticipo.

Le bergamasche di Luciano Cominetti rappresentano un avversario ostico per qualsiasi formazione, anche perchè possono contare su giocatrici di indubbio valore, su tutte l'opposto ex Pinerolo Valentina Zago, 263 punti per lei in 15 partite giocate. Tornerà da ex, invece, la centrale Sofia Ferrarini, in maglia rossoblù nell'anno in cui Mondovì a sfiorato la promozione in A1 con in panchina Matteo Bibo Solforati. Ex della gara, anche in casa rossoblù, con la capitana Arianna Lancini che proprio nella passata stagione ha difeso i colori del Costa Volpino.

In casa Puma c'è la consapevolezza che questa sia una sorta di gara da dentro o fuori. Coach Basso, anche per questo motivo, dovrebbe spedire nella mischia sin dal primo minuto l'ultima arrivata in casa Puma, la schiacciatrice canadese Melissa Langegger. Come visto a Messina, dunque, dovrebbe essere confermata nel ruolo di opposto Giulia Viscioni. All'andata il Costa Volpino è riuscito a spuntarla per 3-1.

Torna per questa gara l'iniziativa con "l'Unione monregalese"; Pertanto sarà possibile accedere gratuitamente al PalaManera presentando il tagliando cartaceo presente sul settimanale. Arbitri designati per questa sfida sono Simone Fontini (Aprilia) e Filippo Erman. Prevista come di consueto la diretta streaming gratuita sul sito internet volleyball World TV. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questa domenica pomeriggio alle ore 17.