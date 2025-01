Giovanni Damiano ricorda Ferdinando Garnero morto dopo un incidente automobilistico

Si sono svolti oggi, lunedì 20 gennaio, i funerali di Ferdinando Garnero, amico e cara persona vittima di un tragico incidente automobilistico accaduto la scorsa settimana in località Pilone Rocche, tra Piasco e Venasca.

Dopo il commiato e la tristezza che ogni lutto lascia, rimane la domanda se non sia opportuno valutare la messa in sicurezza di quel tratto di Strada provinciale 8, dove in poche decine di metri sono ormai numerose le persone che hanno perso la vita negli ultimi anni.

Il tragico ed evidente dato statistico dovrebbe indurre ad una riflessione, capace - speriamo - di portare a fatti concreti per la sicurezza degli utenti della strada.

Giovanni Damiano