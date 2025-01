Raccolta rifiuti: a Vicoforte partiranno dal 1° aprile le modifiche all’attuale metodo di raccolta

Anche a Vicoforte il servizio di raccolta rifiuti, affidato da ACEM alla Proteo Ambiente Impresa sociale Srl, subirà alcune modifiche che potenzieranno il servizio “porta a porta”.

Per consentire la corretta distribuzione delle forniture di mastelli e sacchetti a tutte le famiglie vicesi l’ avvio delle nuove modalità è stato fissato al 1° aprile .

Le innovazioni per Vicoforte, che fruisce da vent’anni del servizio “porta a porta” per quasi tutti i rifiuti, riguardano la raccolta del vetro (ora effettuato con “campane” stradali) e la raccolta dell’umido (ora effettuato con cassonetti collocati per raggruppamenti di utenze).

Nel contempo verranno anche riorganizzati i servizi per le utenze condominiali privilegiando quello “porta a porta” e limitando, per quanto possibile, quello a cassonetti.

Le utenze non domestiche (es. ristoranti, bar, negozi ed altre tipologie di imprese) continueranno a fruire di un servizio loro dedicato, con appropriate modalità e tempistiche di raccolta.

Resterà invariato, ma potenziato nelle frequenze, il servizio di raccolta degli sfalci e degli ingombranti per il quale sarà sufficiente la chiamata al “numero verde” per prendere accordi con la Proteo.

Infine continueranno ad essere dislocati sul territorio i contenitori per la raccolta degli oli vegetali, delle pile usate, dei farmaci scaduti e degli abiti usati.

Prima di aprile sono previsti incontri con la popolazione per illustrare il servizio: mercoledì 5 marzo alle ore 21 e giovedì 20 marzo alle ore 18, presso la sala polivalente negli edifici scolastici in via Al Santuario ; incontri specifici saranno effettuati con gli operatori commerciali.

"La nuova organizzazione del servizio - commenta il vice sindaco, Roberto Botto - ha l’obiettivo di migliorare la percentuale di raccolta differenziata, potenziando il servizio porta a porta. Non è escluso che per la raccolta dell’umido, se sarà necessario, provvederemo a predisporre una maggior frequenza di raccolta settimanale per il periodo estivo. Chiediamo a tutti i Vicesi di essere sensibili all’argomento e di supportare, come hanno fatto sino ad ora, la corretta gestione della separazione dei rifiuti e dei tempi di esposizione degli stessi per la raccolta.