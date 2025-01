Alba Cheer: il patrocinio della Provincia di Cuneo per il The Summit

Alba Cheer è lieta di annunciare che il programma denominato "Alba Cheer to The Summit - On the top of the cheerleading world" ha ottenuto il patrocinio istituzionale della Provincia di Cuneo.

E' un riconoscimento importante per un progetto sportivo figlio di un grande lavoro di sviluppo tecnico e crescita agonistica svolto dal sodalizio nelle categorie giovanili e concretizzatosi con il bid di qualificazione per questa affascinante competizione internazionale. Un premio vinto a più riprese dal team Under18 Young Titans, che si è fatto onore sulla scena europea meritando ampiamente la partecipazione ad una competizione di livello mondiale, il The Summit, alla quale si accede solo mediante qualificazione.

Simone Villa, manager del club: "Ricevere questo il patrocinio ci inorgoglisce e certifica la bontà del lavoro che stiamo svolgendo. Il prossimo Maggio saremo felici di portare negli Stati Uniti lo stemma della Provincia di Cuneo: è l'apprezzamento di un territorio da sempre aperto a grandi sfide e di cui certamente condividiamo la mentalità vincente che lo caratterizza".