Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì chiude il girone d'andata con una vittoria su Biella

Dodicesimo successo pieno su tredici partite disputate per la capolista VBC Mondovì, che, al termine di una gara sporca e pur sudando la classiche sette camice, chiude il girone d’ andata superando un coriaceo e mai domo Biella per 3-1 (22-25,28-26,23-25,23-25). In classifica generale i monregalesi, grazia alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 37 (sui 39 disponibili), portando a +6 il vantaggio sul Lasalliano Torino secondo ed a +7 quello sull’ Acqui terzo.

“Sinceramente – commenta al termine coach Massimo Bovolo – non abbiamo giocato bene, con troppi strappi e ben poca continuità, ma alla fine, pur soffrendo e faticando, sono arrivati i 3 punti e quella è l’ unica cosa che veramente conta. A parte l’ inizio del primo e del terzo set, non siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo di gioco, lasciando troppo spazio ai nostri avversari, che, essendo una formazione giovane ed esuberante, ha preso entusiasmo ed ha giocato su elevati livelli, mettendoci in grossa difficoltà. Fortunatamente nelle fasi finali del terzo e del quarto set siamo riusciti a sfruttare al meglio la nostra maggior esperienza ed una maggior lucidità, che ci hanno permesso di conquistare questa preziosa vittoria. Ora sfrutteremo questa settimana di pausa per lavorare sulle cosa che sono andate meno bene e farci trovare al meglio per l’ inizio del girone di ritorno.”

Assenti Genesio e Bertano, Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Menardo opposto, Candela e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Matteo Basso libero, inserendo durante la gara Garello e Catena.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano prima sul 7-3 grazie ad un bel primo tempo di Caldano, poi sul 17-10 con Berutti, quindi sul 22-17 con Garelli. A questo punto il meccanismo di gioco monregalese si inceppa ed i biellesi ne approfittano recuperando sino al -2 (21-23), ma fortunatamente la squadra non perde la necessaria lucidità e, mantenendo la necessaria lucidità, chiude 25-22 con Menardo.

Nella seconda frazione il VBC parte con il freno a mano tirato e va sotto 9-4, quindi reagisce e poco per volta recupera lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 16-16 con un attacco di Candela. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 26 pari, quando i biellesi piazzano lo spunto vincente e chiudono ai vantaggi 28-26.

Nel terzo set il VBC Mondovì parte bene e si porta prima sul 10-6 con Menardo, poi sul 13-8 grazie ad un muro di Berutti, quindi sul 20-15 grazie ad un muro di Menardo ed infine sul 22-18 firmato da Candela. A questo punto, come successo nel primo set, il meccanismo di gioco monregalese si inceppa nuovamente ed i biellesi ne approfittano, recuperando lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 23-23. Candela mette a terra il 24-23 ed infine un errore avversario ci regala il punto del definitivo 25-23.

Nella quarta frazione le due compagini avanzano in sostanziale equilibrio sino al 14 pari, poi i biellesi piazzano un parziale di 4-0 e si portano sul 18-14. Dentro Catena ed i monregalesi reagiscono, portandosi sino a -1 (20-21 con Menardo), ma il Biella riparte e riallunga nuovamente, portandosi sino sul 23-21. Proprio nel momento più difficile della partita, quando il quinto set sembra ormai inevitabile, il VBC MONDOVI’ si rialza e, piazzando un parziale di 4-0, va a chiudere in volata 25-23 con punto decisivo di Catena.

Terminato il girone d’ andata il campionato si ferma per una settimana e si tornerà in campo per la quattordicesima giornata – prima del girone di ritorno sabato 1 febbraio, con il VBC che giocherà alle ore 20.30 in casa del temibile Verbania.