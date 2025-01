Volley serie D maschile, niente da fare per il VBC Mondovì battuto 3-0 da Torino

I giovani del VBC Mondovì in campo

Nell’ ultimo impegno del girone d’ andata i cadetti del VBC Mondovì non riescono a sovvertire il pronostico sfavorevole e vengono superati per 3-0 (25-22,25-17,25-15) dalla Pallavolo Torino terza al termine di una gara giocata per l’ intero primo set e sino al 13-15 del secondo su discreti livelli.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Bergalla in banda, Rolfo e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara capitan Verra, Fichera, Morello e Chessa.

Nel set d’ apertura partono meglio i torinesi, che si portano prima sul 7-4 e poi sul 14-9, quindi i monregalesi reagiscono e provano a tornare sotto (13-16), ma non riescono ad avvicinarsi di più (17-20,19-22) e così gli ospiti chiudono 25-22.

Nella seconda frazione i cadetti monregalesi tengono sino al 13-15, poi calano ed i torinesi vanno via (14-20, 16-22), chiudendo 25-17, mentre entrano Verra e Fichera ed il secondo libero Introzzi.

Nel terzo set Gallia inserisce sin dall’ inizio Verra e Morello, ma i monregalesi faticano a reggere il ritmo imposto dai torinesi, che si portano sull’ 8-3. Dentro Chessa ed i monregalesi si portano sino a -3 (10-13), ma i torinesi ripartono e prima siglano il 18-11, poi il 22-14 ed infine chiudono 25-15.

Terminato il girone d’ andata il campionato si ferma per una settimana e si tornerà in campo per la quattordicesima giornata – prima del girone di ritorno sabato 1 febbraio, con che con i cadetti del VBC MONDOVI’ che ospiteranno al PalaItis alle ore 20.30 il Chieri.

.