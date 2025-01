Auto finisce fuori strada a Frabosa Sottana

Sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo le persone che si trovavano a bordo di un'auto che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, sono state coinvolte in un incidente nel comune di Frabosa Sottana.

Il conducente, per dinamiche in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sulla strada provinciale 183, finendo in un rio che si trova al lato della carreggiata.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì per la messa in sicurezza. Da quanto si apprende, le persone a bordo del mezzo non avrebbero fortunatamente riportato gravi conseguenze in seguito all'incidente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.