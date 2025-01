Il gruppo Nodocomix Odv ringrazia chi ha donato nella serata dedicata alla "tabacchina di Venasca"

Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 19 dicembre si è tenuta a Venasca una serata musicale in onore della signora Maria Giovanna Isaia la ‘tabacchina di Venasca’.

La serata organizzata dal figlio della signora Isaia e dal nostro amico nonché cantante Mauro Morello, ha visto sul palco il suo gruppo, accompagnato dalla splendida voce della figlia. A rallegrare maggiormente la serata ha provveduto un mago che ha intrattenuto gli ospiti durante l'intervallo.

Alcuni clown dell'associazione Nodocomix di Savigliano hanno fatto un brevissimo intervento per presentare la propria attività ai presenti e per ringraziare della ennesima, generosa raccolta fondi organizzata in quella serata e della quale sono stati destinatari.

La serata è stata molto bella e partecipata, segno che la tabacchina ha lasciato alla comunità dove ha vissuto, un segno indelebile della sua umanità che continua a influenzare la generosità di amici e conoscenti.

Le offerte raccolte sono andate oltre le aspettative raggiungendo ben 750 euro. La somma donata all’associazione sarà utilizzata per comprare il materiale da usare durante gli interventi nel reparto di pediatria del Santissima Annunziata di Savigliano.

Il gruppo Nodocomix Odv, desidera ringraziare Mauro Morello, sua figlia e tutti quelli che hanno permesso la realizzazione della serata. Un ringraziamento particolare va al buon cuore di tutti quelli che hanno contribuito con le loro generose offerte.

Gruppo Nodocomix Odv