A Dogliani, per il Giorno della Memoria, si proietta il film “Wonder: White Bird”

Il Comune di Dogliani - in occasione della Giornata della Memoria - propone come occasione di ricordo e di riflessione la proiezione del film “Wonder: White Bird”, mercoledì 29 Gennaio alle ore 20.45 presso il Cinema Multilanghe.

Dopo i saluti istituzionali, introdurrà la serata Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della resistenza di Cuneo, che svolge un prezioso lavoro di conservazione e testimonianza della memoria.

Il film è il secondo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio; dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian - un ragazzino arrogante che prende di mira chiunque egli consideri “diverso” - è stato espulso dalla scuola e deve ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna gli fa una visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia.

“Vedi, Julian, ci vuole sempre coraggio a essere gentili. Ma ci sono dei tempi in cui la gentilezza può costarti cara, e allora diventa un miracolo” spiega al ragazzo la nonna Sara. I tempi di cui parla sono quelli in cui lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe, il cui nome non a caso era proprio Julien, che tutti prendevano in giro e tenevano alla larga perché povero e zoppo.

Sara racconta di come la sensibilità e il coraggio di Julian le abbiano salvato la vita portandolo, nonostante la deformità alle gambe, a compiere un gesto eroico senza fermarsi di fronte alle enormi difficoltà, e di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.

Nel buio della violenza cieca e nel pericolo quotidiano di quei tempi, il film mostra come Julien e i suoi genitori si espongono in prima persona per tenere accesa, fino al rischio della propria vita, una luce, quella della gentilezza, e il miracolo del saper restare umani.

La proiezione del film è aperta a tutti con ingresso a offerta libera.

Con lo stesso intento, la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” proporrà nella propria vetrina alcuni volumi legati al tema della memoria e pubblicherà sui propri canali social consigli di lettura “Per non dimenticare”.