Ceva, modulistica e normativa per la macellazione di suini e ovi-caprini

Si ricorda che la macellazione presso il proprio domicilio di capi suini e ovi-caprini per il consumo domestico privato è permessa, agli allevatori interessati, nell’ambito di tutto il territorio comunale, durante le ore diurne dei giorni feriali. La macellazione a domicilio è consentita preferibilmente nel periodo stagionale compreso da inizio novembre a fine marzo.

Gli allevatori che intendano effettuare una macellazione ad uso familiare presso il domicilio devono darne comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima dell’abbattimento dell’animale mediante la compilazione dell’allegato 2 - Comunicazione macellazione presso allevamento per autoconsumo - reperibile sul sito ASL CN1 (www.aslcn1.it/prevenzione/igiene-alimenti-origine-animale/macellazioni-ad-usofamiliare/) o presso gli sportelli.

Tale comunicazione è imprescindibile e dovrà pervenire all’ASL CN1 – SERVIZIO VETERINARIO AREA “B” - igienealimenti.origineanimale@aslcn1.it.

In merito alla Peste Suina Africana (PSA), viste le recenti disposizioni regionali e l’attuale situazione epidemiologica, si rende noto che nell’ASL CN1 tutti gli allevamenti cosiddetti “familiari” sono attualmente chiusi e le macellazioni per consumo domestico privato dei suidi sono fortemente raccomandate presso uno stabilimento di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04, per garantire una migliore gestione delle norme di biosicurezza volte a ridurre al minimo il rischio di

entrata del virus nelle strutture di allevamento. In caso si optasse per la macellazione presso il domicilio si è pregati di contattare telefonicamente, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, il Servizio Veterinario, ufficio di Ceva, al numero 0174/723840, il mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, per la puntuale valutazione del rischio. La macellazione sarà consentita agli allevatori che ne danno comunicazione e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. gli animali devono essere stati allevati per almeno i 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita;

2. le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;

3. le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;

4. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei e in buone condizioni igienico sanitarie;

5. l’acqua utilizzata deve avere le caratteristiche di potabilità;

6. i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;

7. i suini macellati devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico con la metodologia prevista, prelevando un pezzo di muscolo del diaframma (almeno 50 g) da consegnare refrigerato al Servizio Veterinario (sono esclusi dall’esecuzione dell’esame trichinoscopico i suini provenienti da allevamenti da produzione/riproduzione con qualifica sanitaria “accreditato” per Trichinella);

8. è permessa la macellazione per consumo domestico privato fino ad un massimo di 4 capi della specie suina e 6 capi della specie ovi-caprina per nucleo familiare nel corso dell’anno solare;

9. è vietata la macellazione per conto terzi;

10. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dagli animali macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

La macellazione dei suini e degli ovi-caprini sarà consentita presso il “domicilio” inteso come un allevamento registrato nell’anagrafe zootecnica (BDN), nel rispetto delle indicazioni contenute nel

“Manuale delle macellazioni ad uso familiare presso il domicilio - suini ed ovi-caprini” reso disponibile dall’ASL CN1 accedendo al link https://www.aslcn1.it/prevenzione/macellazione-aduso-familiare-autoconsumo.

È fatto divieto di consumare qualsiasi parte dell’animale, con esclusione del sangue e del fegato, prima dell’esito favorevole dell’analisi per la ricerca della Trichinella spp. eseguito dall’Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

Per maggiori informazioni e per reperire i moduli necessari per la macellazione: https://www.comune.ceva.cn.it/Dettaglionews?IDNews=333806.