Saluzzo: la Polizia locale ha celebrato in duomo la ricorrenza del Santo Patrono, San Sebastiano Martire

La Polizia locale di Saluzzo ha festeggiato il patrono San Sebastiano Martire:con la messa in duomo ieri lunedì 20 celebrata dal vescovo Cristiano Bodo. Presenti gli agenti del servizio integrato di Saluzzo - Lagnasco e Manta al comando di Fulvio Senestro, sindaci dei comuni interessati e limitrofi, autorità militari. Monsignor Bodo ha sottolineato il ruolo fondamentale del corpo di Polizia locale a tutela e salvaguardia dei cittadini, prima linea del Comune, vicina alle esigenze della collettività.

Il comandante Senestro ha poi ringraziato quanti hanno preso parte alla celebrazione: "Oggi 20 gennaio oltre alla ricorrenza di San Sebastiano Martire, si celebra la Giornata del Rispetto, un momento dedicato a riflettere sui valori del dialogo, dell’empatia e della solidarietà. La giornata è stata istituita in memoria di Willy Monteiro che avrebbe compiuto gli anni proprio in questo giorno e che purtroppo il 6 settembre 2020, cito le parole del nostro Presidente Sergio Mattarella: fu brutalmente assassinato nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Ho voluto ricordarlo proprio nel giorno della celebrazione della Festa della Polizia Locale perché la vita di Willy deve essere un esempio di dedizione, educazione e sentimento eroico, un esempio per combattere alla radice ogni forma di discriminazione. Chiudo ricordando che il rispetto non è un concetto che si esaurisce in un solo giorno. Ogni gesto, parola e decisione che compiamo, può contribuire a costruire un ambiente più sereno, inclusivo e rispettoso per tutti. Sempre il Presidente Sergio Mattarella nel discorso di oggi ha detto: Essere rispettosi è esercizio di libertà".