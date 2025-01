Unione Montana del Cebano, il consigliere Bezzone: "Grave situazione per il servizio socioassistenziale"

Carenza di un direttore responsabile e mancanza di un progettista per le attività.

È questo l’oggetto della lettera, indirizzata a tutti i sindaci del Distretto Socioassistenziale facenti parte dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormisa, inviata il 18 gennaio 2025, a firma del consigliere Vincenzo Bezzone, già sindaco di Ceva e presidente dell’ente.

"La presente - scrive Bezzone - per mettervi al corrente dalla grave situazione in cui versa il servizio socioassistenziale in capo all’Unione Montana del Cebano. La nuova compagine amministrativa di Giunta presidiata dal sindaco Mottinelli si sta muovendo in modo caotico, inappropriato e senza una visione programmatica, mettendo in discussione l’efficacia e l’esistenza medesima del servizio. In data odierna si rileva l’assoluta mancanza di un direttore responsabile, oramai da metà dicembre 2024, mansione che in caso di necessità era stata coperta negli anni precedenti dal segretario generale dell’Ente, proprio per non incorrere in responsabilità penali nella tutela dei minori in carico al servizio socioassistenziale. Responsabilità che ricade anche sugli stessi Sindaci in caso di inadempienza dell’Unione Montana.

Inoltre in modo totalmente inspiegabile ed irresponsabile, è stata allontanata l’unica progettista, specializzata nei bandi dell’assistenza sociale, in corpo all’Unione Montana. Questo si è tradotto e si tradurrà in un blocco dei progetti in corso e nella assoluta esclusione, per mancanza di competenze, dai bandi che nel frattempo sono usciti e di quelli a venire. Tale situazione provocherà minori entrate e possibili, se non certi, aumenti di tariffa per i comuni, finalizzati alla sostenibilità di bilancio. Lungi da me pensare ad una metodica e strategica distruzione dell’Ente per finalità politiche personali, ma è certo che il contesto non fa presagire nulla di buono".

Per suffragare quanto scrive, il consigliere Bezzone ha poi allegato alla missiva la lettera, a firma delle assistenti sociali, inviata il 17 dicembre scorso, nella quale viene richiesto un incontro con i rappresentanti dell'ente.

“Oltre all’imminente termine dell’incarico del responsabile (19/12/2024) - si legge nella lettera - il servizio sociale si trova senza tre unità di personale, nello specifico due assistenti sociali (area minori e ufficio disabili) e il progettista”. Essendo il nostro ente capofila di ambito territoriale, lo stallo delle nostre azioni blocca anche l’erogazione di fondi per il CSSM. La carenza di personale comporterà un aumento dei carichi di lavoro sugli operatori presenti con conseguente difficoltà nell’evadere tutte le richieste e garantire la consueta efficienza nell’espletamento delleattività socio-assistenziali”.

Il consigliere Bezzone conclude: "A prova di una Giunta poco attendibile, faccio presente che il punto 6 all’odg. dell’ultimo Consiglio dell’Unione il 27/12/2024, “Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio SocioAssistenziale e del Servizio di assistenza specialistica alle autonomie per gli alunni disabili”, ovvero l’approvazione della convenzione con i Comuni del distretto, non è stato approvato per mancanza del quorum legale di maggioranza (per abbandono prematuro della seduta del vicepresidente). Pertanto gli effetti e l’immediata esecutività della convenzione citata sono annullati".

Il presidente dell'Unione Montana, Fabio Mottinelli, contattato dalla nostra redazione, si riserva di replicare in maniera dettagliata nei prossimi giorni in merito alla vicenda.