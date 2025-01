Controllati 35 veicoli: il bilancio del primo servizio serale della polizia municipale di Alba

La polizia municipale di Alba ha avviato il primo servizio serale del sabato, ampliando la propria presenza sul territorio cittadino grazie alla nuova programmazione stabilita dall’amministrazione comunale. Dopo l’introduzione, nella scorsa estate, dei presidi serali durante le serate di giovedì e venerdì, questa novità rappresenta un ulteriore passo verso un controllo più capillare e continuativo.

L’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: "Dopo l'istituzione del presidio serale attuato durante il periodo estivo, questo servizio aggiunge un altro tassello alla programmazione, mirata a garantire alla città un presidio continuativo più esteso".

Durante la prima serata operativa, che si è svolta tra il 18 e il 19 gennaio, le pattuglie della polizia municipale hanno controllato complessivamente 35 veicoli e 27 conducenti sono stati sottoposti a etilometro. La vigilanza ha riguardato il Mussotto, Piana Biglini e Scaparoni. In piazza Pertinace, quattro veicoli sono stati sanzionati per sosta irregolare. È stato inoltre emesso un invito a presentarsi in Questura per un cittadino albanese, al quale è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo fiscale. Un veicolo è stato sequestrato per mancanza di assicurazione, mentre altri due sono stati sanzionati per omessa revisione e inefficienza dispositivi.

Il comandante della polizia municipale, Antonio Di Ciancia, ha dichiarato: "L’avvio dei controlli notturni serali segue quanto annunciato dall’Amministrazione all’inizio del mandato. Sabato è stato il primo giorno di una nuova programmazione e il resoconto di questa attività dimostra il nostro impegno".

Nel corso dei primi mesi del 2025, l’attenzione sarà principalmente rivolta alla viabilità ordinaria e ai controlli di routine. Tuttavia, con l’arrivo della primavera e dei grandi eventi cittadini, il focus si sposterà su un controllo più intenso nelle ore serali e notturne. Nei mesi estivi, infatti, è previsto un aumento della presenza sul territorio, con pattuglie attive fino alle 4 del mattino durante eventi di grande richiamo.

Un ulteriore aspetto innovativo riguarda il potenziamento delle pattuglie mattutine, con un rinforzo del personale nelle giornate di martedì e mercoledì, tradizionalmente meno coperte. La nuova programmazione prevede anche che almeno una pattuglia al mese sia dedicata esclusivamente al controllo della sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree più frequentate durante eventi cittadini.