Acqua Eva Saluzzo trionfa contro i Delfini Carmagnola: 69-58 il punteggio finale

Una vittoria sofferta e mai scontata, che ha visto protagonisti assoluti due giocatori: il capitano Augusto Supertino, autore di una grande performance nei primi due quarti, e Francione, che ha chiuso il match con ben 26 punti e si è rivelato decisivo nell’ultimo parziale.

Un avvio complicato per il Saluzzo.

La partita, però, non era cominciata nel migliore dei modi per l’Acqua Eva Saluzzo. La squadra di casa, pur partendo con l’intenzione di dettare il ritmo della gara, ha subito un inizio difficile. I Delfini Carmagnola, infatti, hanno preso in mano il gioco, sfruttando con intelligenza alcune disattenzioni difensive dei saluzzesi e chiudendo i primi minuti in vantaggio. Saluzzo sembrava soffrire, con il team ospite che sembrava più solido e lucido in attacco. Tuttavia, a dare una scossa ci ha pensato Supertino, che con una serie di giocate spettacolari ha iniziato a scuotere la squadra, ribaltando progressivamente l'inerzia della partita.

Supertino, trascinatore nei primi due quarti.

Nel primo tempo, Supertino è stato il vero trascinatore dell’Acqua Eva Saluzzo.

Con una serie di canestri determinanti e rimbalzi decisivi sia in fase offensiva che difensiva, ha contribuito a riportare i suoi in partita, dimostrando grande lucidità e carattere. La sua capacità di mantenere alta la concentrazione, nonostante un avvio difficile, è stata fondamentale per rimettere in piedi il match. Alla fine dei primi 20 minuti, il Saluzzo era riuscito a recuperare il divario iniziale, chiudendo il secondo quarto un punto in vantaggio rispetto a Carmagnola e preparando il terreno per il secondo tempo, dove avrebbe avuto modo di prendere definitivamente il controllo.

Francione decisivo nel secondo tempo.

Nella ripresa, l’Acqua Eva Saluzzo è scesa in campo con una marcia in più. L’eroe della serata, Francione, ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Con un’incredibile prestazione nei quarti finali, ha infilato ben 26 punti, diventando il mattatore assoluto del match. La sua precisione al tiro e la capacità di gestire i momenti decisivi hanno permesso a Saluzzo di allungare il vantaggio e di chiudere la partita con un punteggio finale di 69-58.

Francione ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale sia in fase realizzativa che in fase difensiva, dove ha saputo limitare le iniziative offensive dei giocatori più pericolosi di Carmagnola.

Una vittoria importante per Saluzzo

La vittoria contro i Delfini Carmagnola è una boccata d’aria fresca per l’Acqua Eva Saluzzo, che con questa affermazione si conferma tra le formazioni più in forma del campionato. Una prova di carattere e determinazione, che ha visto una grande risposta da parte di tutta la squadra, ma che ha avuto nei due protagonisti – Supertino e Francione – i suoi principali artefici.

La sfida è stata sicuramente emozionante, con il Saluzzo che ha saputo rimontare dopo un inizio in salita, mostrando solidità nel gioco di squadra e una gestione molto più matura del finale di partita rispetto agli avversari. Con questa vittoria, la squadra di casa può guardare con maggiore fiducia alle prossime gare, sapendo di poter contare su un roster che sa affrontare le difficoltà.