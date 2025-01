Neve sulle valli del Cuneese: accumuli superiori ai 40 centimetri regalano paesaggi imbiancati e scorci magici

Le valli cuneesi si sono risvegliate sotto una coltre di neve, con paesaggi da cartolina che abbracciano le Alpi e le colline della Granda. La neve è scesa copiosa in questi ultimi due giorni, imbiancando le alture e raggiungendo anche quote collinari.

Un fenomeno che finalmente ragala la cartolina invernale sul territorio cuneese, ben visibile dalla webcam livestreaming in diretta di Busca, che offre una panoramica mozzafiato dell’imbocco della Valle Maira e della Valle Grana. Attraverso le immagini si distingue chiaramente la linea di demarcazione della neve, situata intorno ai 900 metri di altitudine.



Le nevicate hanno interessato diverse aree del cuneese, con accumuli significativi: Prato Nevoso e Limone Piemonte: oltre 40 cm, Ormea: 45 cm, Colle della Lombarda: 20 cm, Castelmagno: più di 30 cm, Feisoglio: 15 cm, Priero: 10 cm

Le nevicate hanno raggiunto quote insolitamente basse per la stagione, con la neve che si è spinta fino a 500-600 metri nel cebano, 700-800 metri in Langa e 900 metri nelle Alpi Marittime.

Grazie alle webcam ad alta risoluzione disponibili in diretta Live con I-Gate. gli utenti possono monitorare in tempo reale le condizioni meteorologiche e ammirare i paesaggi invernali del territorio. Una fotografia di pochi minuti fa a Busca con l'arcobaleno che fa capolino tra le colline ai piedi delle montagne rappresenta la bellezza del nostro territori riportando riportando la magia dell’inverno nelle valli cuneesi.

