Selezioni regionali Fisi Alpi Occidentali, Francesco Dellaferra al decimo posto

Le selezioni regionali del Comitato FISI Alpi Occidentali in vista dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup (ex Trofeo Topolino) in programma dall’1 all’8 febbraio a Folgaria, sono cominciate il 20 gennaio con lo Slalom degli Allievi sulla pista Piazzale a Bielmonte.

Nella gara maschile Giovanni Ceccarelli dello Sci Club Borgata Sestriere ha vinto grazie al tempo totale di 1’,13”,48/100. Tra i primi dieci anche Francesco Dellaferrera dello Sci

Club Limone.

Il consueto duello tra Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone e Ludovica Vottero del Borgata Sestriere si è risolto a favore della milanese, che ha vinto la gara femminile con il crono totale di 1’,18”,57/100 precedendo la valsusina per 1”,96/100.