I monregalesi di Bikers for a Dream e l'AgnelloTreffen uniti per sostenere l'atleta paralimpica Ilaria Brugnoli

C’erano anche i motociclisti di “Bikers for a dream” tra i temerari dell’AgnelloTreffen, il motoraduno invernale più alto d’Europa.

Molto di più che un raduno e un momento di convivialità, l'edizione 2025 dell’AgnelloTreffen, infatti, ha avuto anche un importante risvolto solidale, sostenendo la causa che l’associazione “Bikers for a Dream” aveva lanciato, in occasione della “Babbo bikers” natalizia lo scorso dicembre (leggi qui), per sostenere l’atleta paralitica Ilaria Brugnoli, atleta di triathlon non vedente, originaria di Reggio Emilia e residente in provincia di Imperia.

Detto fatto. Il cuore dei bikers ha accolto anche questa richiesta, raccogliendo sotto il nevischio dell’Agnello Treffen, oltre 1.600 euro.

“Grazie, ancora una volta, alla generosità dei bikers - spiegano dal direttivo dell'associazione Bikers for a Dream - abbiamo raccolto per Ilaria 1.690 euro. Ringraziamo Claudio Giacosa e Rino Fissore, ideatori ed organizzatori dell’AgnelloTreffen, che ci hanno dato modo di partecipare all’evento e ci sostengono nelle nostre iniziative”.