Bra: via al corso regionale di aggiornamento professionale per agenti e ispettori di Polizia Locale

Ha preso il via oggi a Bra, nella sede del Comando di Polizia locale, il Corso Regionale di aggiornamento professionale per Agenti e Ispettori di Polizia Locale, previsto dal nuovo Piano Formativo Regionale approvato con la DGR 2-268 del 18 ottobre 2024. A dare il benvenuto ai partecipanti l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, il sindaco di Bra Gianni Fogliato e il Comandante della Polizia locale di Bra Davide Detoma.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Comune di Bra, rappresenta una delle più complete esperienze formative a livello nazionale. “La formazione continua è una leva fondamentale per valorizzare il capitale umano e per promuovere l’innovazione all’interno della Pubblica Amministrazione – ha sottolineato l'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino -. Gli operatori di Polizia Locale devono essere costantemente aggiornati per poter affrontare le sfide di un territorio in continua evoluzione, garantendo sicurezza urbana e una migliore qualità della vita per i cittadini. Iniziative come questa sono essenziali per fornire agli agenti strumenti concreti e occasioni di confronto utili sia sul piano professionale che umano”.“Questa iniziativa non solo contribuisce alla crescita professionale degli operatori, ma favorisce anche momenti di confronto e collaborazione tra colleghi, elemento che spesso si traduce in sinergie operative durature tra i diversi Comuni partecipanti” ha concluso Bussalino.

“Grazie al sostegno e alla collaborazione della Regione Piemonte abbiamo avviato a Bra il corso rivolto agli agenti di Polizia locale che necessitano di formazione continua per poter svolgere un lavoro sempre più complesso e che richiede maggiore preparazione per rispondere alle richieste dei cittadini e affrontare le diverse realtà”, ha dichiarato il sindaco di Bra Gianni Fogliato.

Al corso, che vede la partecipazione di 48 operatori di polizia locale provenienti da numerosi Comuni e Unioni di comuni piemontesi, saranno trattate materie di grande rilevanza quali il procedimento amministrativo, elementi di diritto e procedura penale, codice della strada, impiego delle nuove tecnologie, comunicazioni radio e gestione della Centrale Operativa, controllo del commercio, interventi legati a TSO e ASO, provvedimenti sanzionatori amministrativi, tutela dell’ambiente e controllo edilizio, legislazione sulla Pubblica Sicurezza e sugli stranieri, falsi documentali, etica professionale e normativa anticorruzione, dinamiche motivazionali e gestione delle risorse umane.

Il corso, della durata di 90 ore, si pone l’obiettivo di fornire agli operatori strumenti per approfondire, chiarire dubbi e aggiornarsi sulle principali tematiche di competenza, rispondendo all’esigenza di essere sempre preparati di fronte alle continue evoluzioni normative e alle sfide del quotidiano.

I partecipanti al Corso Regionale provengono dai Comandi di Polizia locale dei seguenti Comuni e Unioni di Comuni: Bra (CN), La Morra (CN), Cherasco (CN), Moretta (CN), Chiaverano (TO), Villanova Canavese (TO), Druento (TO), Pralormo (TO), Santo Stefano Belbo (CN), Savigliano (CN), Alessandria, Borgo San Dalmazzo (CN), Nizza Monferrato (AT), San Secondo Di Pinerolo (TO), Fossano (CN), Boves (CN), La Loggia (TO), Barge (CN), Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo (CN), Cuneo, Venaria Reale (TO),Vernante (CN), Busca (CN).