Davide Bodrero, 20 anni, è il nuovo presidente della Pro loco di Rossana

La Pro loco di Rossana ha ufficialmente rinnovato il suo direttivo, affidando la presidenza al giovanissimo Davide Bodrero, di soli 20 anni.

Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato riconfermato Gabriele Barile, mentre Ivana Bodello torna a ricoprire le funzioni di tesoriera e segretaria.

Il nuovo direttivo si completa con i consiglieri Paolo Civalleri, Benno Carpani, Mara Nasi, Filippo Giordano, Michele Salvatico, Fabio Ferrua, Mauro Bodrero, Lorenzo Riba, Andrea Giolitti, Simone Monge, Aldo Ponso, Chiara Nasi ed Eugenio Bossa.

Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da Mattia Armando, Samuele Giolitti e Marzio Salvatico.

“Visto la mia giovane età e la mia distanza da Rossana in certi periodi dell'anno – ha dichiarato il neo presidente Davide Bodrero – ho più che mai bisogno di una squadra forte che mi dia sostegno, ma sono sicuro che questa non mancherà. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia eleggendomi. Prometto che ce la metterò tutta per fare crescere la nostra Pro loco, soprattutto cercando di attirare i giovani, portare innovazione e organizzazione, senza però trascurare le tradizioni del nostro paese”.

Dall’amministrazione comunale affermano: “L’impegno del neo presidente sarà orientato a coniugare modernità e tradizione, puntando su una maggiore partecipazione delle nuove generazioni. Rossana guarda con fiducia al futuro della sua Pro loco sotto questa nuova guida giovane e motivata”.