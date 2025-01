Le foto del benese Mauro Curti negli Emirati Arabi per il Ras Al Khaimah Art Festival

"Riturné" ossia ritornare. È questo il titolo scelto dal fotografo benese Mauro Curti, per il suo progetto fotografico dedicato alle proprie origini.

"Riturné è un tentativo di preservare e perpetuare un legame vivo con un passato che sta diventando storia. Congelare piccoli frammenti prima che si sciolgano, perché ogni cosa è impermanente - spiega il fotografo che vive e lavora tra Bene Vagienna e Barcellona -. Questo progetto documenta l’esplorazione della relazione uomo-terra, i propri conflitti, il concetto di famiglia e di appartenenza. É la realtà in cui sono cresciuto, con la sua gente e le sue credenze. Un’esplorazione del territorio interiore attraverso il ritorno alla terra d’origine, la provincia di Cuneo, in Piemonte. Con Riturné affronto il ritorno a casa sentendo il bisogno di stabilire una nuova connessione con la mia terra natale, dopo diversi anni vissuti all’estero. Memoria, assenza, casa: ció che non c’è più e ció che prima o poi scomparirà".

Scatti che raccontano il territorio e il paesaggio della Provincia di Cuneo, il lavoro, la fatica e la natura e che voleranno negli Emirati Arabi.

Alcune fotografie di Curti sono state infatti selezionate per il prestigioso Ras Al Khaimah Art Festival che inaugurerà negli Emirati Arabi il prossimo 31 gennaio e che durerà fino al 28 febbraio.

"La mia partecipazione - spiega Curti - è resa possibile grazie al prezioso sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi. L’edizione 2025 del Festival internazionale di arte contemporanea prevede un’ampia varietà di interpretazioni sul tema della Memoria, 200 artisti locali e internazionali. Le opere che presenterò fanno parte appunto di "Riturné", che esplora il legame uomo-terra e la relazione tra paesaggio, memoria e identità. Ritengo che questa partecipazione rappresenti un'importante occasione per valorizzare e promuovere la bellezza e la profondità del nostro territorio a livello internazionale".